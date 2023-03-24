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СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 24.03.2023
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16:08 24.03.2023 (обновлено: 17:05 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vzryv-1860434178.html
СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках"
СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках"
За четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в районе диверсии зафиксировали странные маневры датского корабля, шведских... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:08
2023-03-24T17:05
северный поток — 2
северный поток
в мире
сша
сеймур херш
дания
швеция
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в районе диверсии зафиксировали странные маневры датского корабля, шведских самолета и судна наблюдения, пишет газета Times со ссылкой на исследователя из Дании и информацию отслеживающих сервисов. Патрульный катер P524 Nymfen ВМС Дании, который следит за движением российских судов, в конце сентября неожиданно отклонился от своего обычного курса. Впервые за несколько лет, пишет газета, корабль обошел остров Борнхольм и направился на северо-восток, после чего остановился и выключил транспондеры, исчезнув с международных отслеживающих систем на несколько часов. Через несколько минут вблизи начал кружить самолет наблюдения шведских ВВС, также был замечен шведский патрульный корабль. Российские же суда не проявляли никакой необычной активности, подчеркнуло издание.Источник, близкий к расследованию взрывов на "Северных потоках", которое проводит Германия, заявил, что следователи не приблизились к раскрытию дела.Теракт на "Северных потоках"В сентябре 2022 года произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Эти страны проводят расследования, но ни к каким результатам они пока не пришли. Президент России Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
https://ria.ru/20230324/potoki-1860393941.html
https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html
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северный поток — 2, северный поток, в мире, сша, сеймур херш, дания, швеция, авария на "северных потоках"
Северный поток — 2, Северный поток, В мире, США, Сеймур Херш, Дания, Швеция, Авария на "Северных потоках"
СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках"

The Times: датский корабль курсировал у "Северных потоков" за четыре дня до взрыва

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в районе диверсии зафиксировали странные маневры датского корабля, шведских самолета и судна наблюдения, пишет газета Times со ссылкой на исследователя из Дании и информацию отслеживающих сервисов.
Патрульный катер P524 Nymfen ВМС Дании, который следит за движением российских судов, в конце сентября неожиданно отклонился от своего обычного курса. Впервые за несколько лет, пишет газета, корабль обошел остров Борнхольм и направился на северо-восток, после чего остановился и выключил транспондеры, исчезнув с международных отслеживающих систем на несколько часов. Через несколько минут вблизи начал кружить самолет наблюдения шведских ВВС, также был замечен шведский патрульный корабль.
«
"На самом деле кажется, что это датское судно наблюдения кружило у места взрыва не просто так", — заявил бывший офицер разведки Дании Джейкоб Каарсбо.
Российские же суда не проявляли никакой необычной активности, подчеркнуло издание.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
США рассматривали взрывы на "Северных потоках" еще в 2021 году, заявил Херш
Вчера, 14:38
Источник, близкий к расследованию взрывов на "Северных потоках", которое проводит Германия, заявил, что следователи не приблизились к раскрытию дела.
«

"Мы действительно не знаем, кто это сделал", — сказал собеседник Times.

Теракт на "Северных потоках"

В сентябре 2022 года произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Эти страны проводят расследования, но ни к каким результатам они пока не пришли. Президент России Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Лавров рассказал о "нервной" реакции США на резолюцию по "Северным потокам"
23 марта, 14:43
По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Совбез ООН проголосует по резолюции России по "Северным потокам" 27 марта
23 марта, 22:35
 
Северный поток — 2Северный потокВ миреСШАСеймур ХершДанияШвецияАвария на "Северных потоках"
 
 
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