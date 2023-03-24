СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках"
The Times: датский корабль курсировал у "Северных потоков" за четыре дня до взрыва
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в районе диверсии зафиксировали странные маневры датского корабля, шведских самолета и судна наблюдения, пишет газета Times со ссылкой на исследователя из Дании и информацию отслеживающих сервисов.
Патрульный катер P524 Nymfen ВМС Дании, который следит за движением российских судов, в конце сентября неожиданно отклонился от своего обычного курса. Впервые за несколько лет, пишет газета, корабль обошел остров Борнхольм и направился на северо-восток, после чего остановился и выключил транспондеры, исчезнув с международных отслеживающих систем на несколько часов. Через несколько минут вблизи начал кружить самолет наблюдения шведских ВВС, также был замечен шведский патрульный корабль.
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"На самом деле кажется, что это датское судно наблюдения кружило у места взрыва не просто так", — заявил бывший офицер разведки Дании Джейкоб Каарсбо.
Российские же суда не проявляли никакой необычной активности, подчеркнуло издание.
Источник, близкий к расследованию взрывов на "Северных потоках", которое проводит Германия, заявил, что следователи не приблизились к раскрытию дела.
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"Мы действительно не знаем, кто это сделал", — сказал собеседник Times.
Теракт на "Северных потоках"
В сентябре 2022 года произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Эти страны проводят расследования, но ни к каким результатам они пока не пришли. Президент России Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.
По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.