https://ria.ru/20230324/vzryv-1860434178.html

СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках"

СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 24.03.2023

СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках"

За четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в районе диверсии зафиксировали странные маневры датского корабля, шведских... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:08

2023-03-24T16:08

2023-03-24T17:05

северный поток — 2

северный поток

в мире

сша

сеймур херш

дания

швеция

авария на "северных потоках"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. За четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в районе диверсии зафиксировали странные маневры датского корабля, шведских самолета и судна наблюдения, пишет газета Times со ссылкой на исследователя из Дании и информацию отслеживающих сервисов. Патрульный катер P524 Nymfen ВМС Дании, который следит за движением российских судов, в конце сентября неожиданно отклонился от своего обычного курса. Впервые за несколько лет, пишет газета, корабль обошел остров Борнхольм и направился на северо-восток, после чего остановился и выключил транспондеры, исчезнув с международных отслеживающих систем на несколько часов. Через несколько минут вблизи начал кружить самолет наблюдения шведских ВВС, также был замечен шведский патрульный корабль. Российские же суда не проявляли никакой необычной активности, подчеркнуло издание.Источник, близкий к расследованию взрывов на "Северных потоках", которое проводит Германия, заявил, что следователи не приблизились к раскрытию дела.Теракт на "Северных потоках"В сентябре 2022 года произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", через которые в Европу шел российский газ. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Эти страны проводят расследования, но ни к каким результатам они пока не пришли. Президент России Владимир Путин назвал ЧП очевидным терактом.По версии лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.В начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, а официальный Киев мог ничего не знать о ее планах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания.

https://ria.ru/20230324/potoki-1860393941.html

https://ria.ru/20230323/rassledovanie-1860084657.html

https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860225930.html

сша

дания

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток — 2, северный поток, в мире, сша, сеймур херш, дания, швеция, авария на "северных потоках"