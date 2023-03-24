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США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем - РИА Новости, 24.03.2023
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23:34 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/vyzov-1860532375.html
США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем
США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем - РИА Новости, 24.03.2023
США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем
США и Канада совместно рассматривают КНР как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, однако намерены сотрудничать с китайской стороной по... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:34
2023-03-24T23:34
в мире
китай
сша
канада
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США и Канада совместно рассматривают КНР как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, однако намерены сотрудничать с китайской стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении двух стран. В нем подчеркивается, что две североамериканские страны намерены сотрудничать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по проблеме изменения климата. Вместе с тем, Канада и США отмечают, что намерены "эффективно конкурировать" с КНР на равных условиях. Также две страны условились тесно сотрудничать в противодействии иностранному вмешательству, в том числе со стороны КНР, которое может быть нацелено на подрыв основополагающих демократических ценностей.
https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html
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в мире, китай, сша, канада
В мире, Китай, США, Канада
США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем

США и Канада видят в Китае долгосрочный вызов существующему миропорядку

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая в Пекине
Флаг Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США и Канада совместно рассматривают КНР как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, однако намерены сотрудничать с китайской стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении двух стран.
«
"США и Канада признают серьезный долгосрочный вызов международному порядку, исходящий от КНР, включая пагубные действия, такие как экономическое принуждение, нерыночную политику и нарушения прав человека", - следует из документа, который опубликовал Белый дом.
В нем подчеркивается, что две североамериканские страны намерены сотрудничать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по проблеме изменения климата.
Вместе с тем, Канада и США отмечают, что намерены "эффективно конкурировать" с КНР на равных условиях. Также две страны условились тесно сотрудничать в противодействии иностранному вмешательству, в том числе со стороны КНР, которое может быть нацелено на подрыв основополагающих демократических ценностей.
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