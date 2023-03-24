https://ria.ru/20230324/vyzov-1860532375.html

США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем

США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем - РИА Новости, 24.03.2023

США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем

США и Канада совместно рассматривают КНР как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, однако намерены сотрудничать с китайской стороной по... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T23:34

2023-03-24T23:34

2023-03-24T23:34

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ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США и Канада совместно рассматривают КНР как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, однако намерены сотрудничать с китайской стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении двух стран. В нем подчеркивается, что две североамериканские страны намерены сотрудничать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по проблеме изменения климата. Вместе с тем, Канада и США отмечают, что намерены "эффективно конкурировать" с КНР на равных условиях. Также две страны условились тесно сотрудничать в противодействии иностранному вмешательству, в том числе со стороны КНР, которое может быть нацелено на подрыв основополагающих демократических ценностей.

https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html

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в мире, китай, сша, канада