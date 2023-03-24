https://ria.ru/20230324/vyzov-1860532375.html
США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем
США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем - РИА Новости, 24.03.2023
США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем
США и Канада совместно рассматривают КНР как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, однако намерены сотрудничать с китайской стороной по... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T23:34
2023-03-24T23:34
2023-03-24T23:34
в мире
китай
сша
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:168:2954:1830_1920x0_80_0_0_d24a196fdf810d0366b53e00ec7baa9f.jpg
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США и Канада совместно рассматривают КНР как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, однако намерены сотрудничать с китайской стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении двух стран. В нем подчеркивается, что две североамериканские страны намерены сотрудничать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по проблеме изменения климата. Вместе с тем, Канада и США отмечают, что намерены "эффективно конкурировать" с КНР на равных условиях. Также две страны условились тесно сотрудничать в противодействии иностранному вмешательству, в том числе со стороны КНР, которое может быть нацелено на подрыв основополагающих демократических ценностей.
https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html
китай
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_326:77:2954:2048_1920x0_80_0_0_ea964c56bc530742210506be08e23516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, канада
В мире, Китай, США, Канада
США и Канада заявили о намерении "эффективно конкурировать" с Китаем
США и Канада видят в Китае долгосрочный вызов существующему миропорядку
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. США и Канада совместно рассматривают КНР как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку, однако намерены сотрудничать с китайской стороной по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении двух стран.
«
"США и Канада признают серьезный долгосрочный вызов международному порядку, исходящий от КНР, включая пагубные действия, такие как экономическое принуждение, нерыночную политику и нарушения прав человека", - следует из документа, который опубликовал Белый дом.
В нем подчеркивается, что две североамериканские страны намерены сотрудничать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе по проблеме изменения климата.
Вместе с тем, Канада и США отмечают, что намерены "эффективно конкурировать" с КНР на равных условиях. Также две страны условились тесно сотрудничать в противодействии иностранному вмешательству, в том числе со стороны КНР, которое может быть нацелено на подрыв основополагающих демократических ценностей.
Китай убедился в неизбежности конфликта с США