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Вулкан в Индонезии выбросил километровый столб пепла - РИА Новости, 24.03.2023
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Туризм
 
20:23 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/vulkan-1860447977.html
Вулкан в Индонезии выбросил километровый столб пепла
Вулкан в Индонезии выбросил километровый столб пепла - РИА Новости, 24.03.2023
Вулкан в Индонезии выбросил километровый столб пепла
Вулкан Левотоло на острове Ломблен в Индонезии выбросил столб дыма и пепла высотой почти один километр. Власти ввели зону отчуждения вокруг кратера, сообщает... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T20:23
2023-03-24T20:23
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вулкан Левотоло на острове Ломблен в Индонезии выбросил столб дыма и пепла высотой почти один километр. Власти ввели зону отчуждения вокруг кратера, сообщает CNA со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD). "По наблюдениям наших коллег на посту мониторинга было зафиксировано, что в результате извержений гора выбросила вулканический пепел на высоту до 1000 метров с серым дымом. Извержение также сопровождалось умеренным или сильным гулом. Гора также извергала раскаленную лаву на расстояние до 500 метров от кратера на юго-восток", — говорится в сообщении. Отмечается, что информации о жертвах или повреждениях в результате извержения не поступало. Распоряжения об эвакуации тоже пока не было. Тем не менее власти установили двухкилометровую зону отчуждения вокруг кратера вулкана в провинции Восточная Нуса-Тенгара и посоветовали жителям близлежащих поселений носить маски, чтобы избежать проблем с дыханием. Глава BPBD Сугэн Муджиянто предупредил жителей, чтобы они были настороже в связи с "потенциальными опасностями от потоков лавы и горячих облаков". Последнее крупное извержение вулкана произошло в конце 2020 года. Тогда власти закрыли местный аэропорт, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Высота горы Левотоло составляет 1018 метров. Помимо него, на острове расположены еще два вулкана: Илилабалекан и Иливерунг. Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
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в мире, индонезия, индийский океан, суматра, новости - туризм, вулкан
Туризм, В мире, Индонезия, Индийский океан, Суматра, Новости - Туризм, Вулкан
Вулкан в Индонезии выбросил километровый столб пепла

Вулкан в Индонезии выбросил километровый столб пепла, вокруг установили зону отчуждения

© Фото : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Столб пепла, выбрасываемый вулканом Левотоло на острове Ломблен в Индонезии
Столб пепла, выбрасываемый вулканом Левотоло на острове Ломблен в Индонезии - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вулкан Левотоло на острове Ломблен в Индонезии выбросил столб дыма и пепла высотой почти один километр. Власти ввели зону отчуждения вокруг кратера, сообщает CNA со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).
"По наблюдениям наших коллег на посту мониторинга было зафиксировано, что в результате извержений гора выбросила вулканический пепел на высоту до 1000 метров с серым дымом. Извержение также сопровождалось умеренным или сильным гулом. Гора также извергала раскаленную лаву на расстояние до 500 метров от кратера на юго-восток", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о жертвах или повреждениях в результате извержения не поступало. Распоряжения об эвакуации тоже пока не было.
Тем не менее власти установили двухкилометровую зону отчуждения вокруг кратера вулкана в провинции Восточная Нуса-Тенгара и посоветовали жителям близлежащих поселений носить маски, чтобы избежать проблем с дыханием. Глава BPBD Сугэн Муджиянто предупредил жителей, чтобы они были настороже в связи с "потенциальными опасностями от потоков лавы и горячих облаков".
Последнее крупное извержение вулкана произошло в конце 2020 года. Тогда власти закрыли местный аэропорт, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
Высота горы Левотоло составляет 1018 метров. Помимо него, на острове расположены еще два вулкана: Илилабалекан и Иливерунг.
Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
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