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Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2023
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22:30 24.03.2023 (обновлено: 23:32 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html
Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году
Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2023
Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году
Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства НАТО, кто дал альянсу право убивать местных жителей. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:30
2023-03-24T23:32
сербия
россия
в мире
белград (город)
александр вучич
ана брнабич
милорад додик
нато
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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства НАТО, кто дал альянсу право убивать местных жителей. Он подчеркнул, что войска альянса напали на суверенную и свободную страну. По словам Вучича, представители НАТО при этом оправдывали бомбардировки стремлением избежать "гуманитарной катастрофы". "Вы не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, вы вооружали повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства", — отметил президент Сербии.По его словам, когда инициаторы агрессии НАТО поняли, что не могут получить формально-правовое одобрение Совбеза ООН, они решили обойтись без него. После этого, добавил Вучич, 19 членов альянса собрались и напали на его страну.В Сербии 24 марта — годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей. Обстрелы нанесли ущерб на 100 миллиардов долларов, медики по-прежнему регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.Государственные мемориальные мероприятия начались сегодня вечером в городе Сомбор на северо-западе страны, где 24 марта 1999 года упала первая авиабомба НАТО. Церемония на главной площади в присутствии нескольких десятков тысяч жителей Сербии, президента Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов правительства началась с заупокойной службы, которую провел патриарх Сербский Порфирий.Ранее сегодня министр соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, а также посол России Александр Боцан-Харченко возложили цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич и всем погибшим детям в парке Ташмайдан в центре Белграда. Министр обороны Милош Вучевич с командованием армии возложили венки к памятнику военным, погибшим при бомбардировках НАТО в гарнизоне города Рашка. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что местные власти якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html
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сербия, россия, в мире, белград (город), александр вучич, ана брнабич, милорад додик, нато, совет безопасности оон, оон
Сербия, Россия, В мире, Белград (город), Александр Вучич, Ана Брнабич, Милорад Додик, НАТО, Совет Безопасности ООН, ООН
Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Вучич обратился к НАТО с вопросом, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства НАТО, кто дал альянсу право убивать местных жителей.
«

"Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!" — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что войска альянса напали на суверенную и свободную страну. По словам Вучича, представители НАТО при этом оправдывали бомбардировки стремлением избежать "гуманитарной катастрофы".
"Вы не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, вы вооружали повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства", — отметил президент Сербии.
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Вчера, 12:26
По его словам, когда инициаторы агрессии НАТО поняли, что не могут получить формально-правовое одобрение Совбеза ООН, они решили обойтись без него. После этого, добавил Вучич, 19 членов альянса собрались и напали на его страну.
В Сербии 24 марта — годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей. Обстрелы нанесли ущерб на 100 миллиардов долларов, медики по-прежнему регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Государственные мемориальные мероприятия начались сегодня вечером в городе Сомбор на северо-западе страны, где 24 марта 1999 года упала первая авиабомба НАТО. Церемония на главной площади в присутствии нескольких десятков тысяч жителей Сербии, президента Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов правительства началась с заупокойной службы, которую провел патриарх Сербский Порфирий.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что местные власти якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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