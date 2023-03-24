https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html

Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году - РИА Новости, 24.03.2023

Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства НАТО, кто дал альянсу право убивать местных жителей. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T22:30

2023-03-24T22:30

2023-03-24T23:32

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БЕЛГРАД, 24 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у руководства НАТО, кто дал альянсу право убивать местных жителей. Он подчеркнул, что войска альянса напали на суверенную и свободную страну. По словам Вучича, представители НАТО при этом оправдывали бомбардировки стремлением избежать "гуманитарной катастрофы". "Вы не предотвращали никакую гуманитарную катастрофу, вы вооружали повстанческие группы в свободной и суверенной стране, которая ни на пядь, ни одним пальцем на ноге не вступила на территорию другого государства", — отметил президент Сербии.По его словам, когда инициаторы агрессии НАТО поняли, что не могут получить формально-правовое одобрение Совбеза ООН, они решили обойтись без него. После этого, добавил Вучич, 19 членов альянса собрались и напали на его страну.В Сербии 24 марта — годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей. Обстрелы нанесли ущерб на 100 миллиардов долларов, медики по-прежнему регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.Государственные мемориальные мероприятия начались сегодня вечером в городе Сомбор на северо-западе страны, где 24 марта 1999 года упала первая авиабомба НАТО. Церемония на главной площади в присутствии нескольких десятков тысяч жителей Сербии, президента Александра Вучича, премьера Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика и членов правительства началась с заупокойной службы, которую провел патриарх Сербский Порфирий.Ранее сегодня министр соцзащиты и по делам ветеранов Сербии Никола Селакович, а также посол России Александр Боцан-Харченко возложили цветы к памятнику трехлетней Милицы Ракич и всем погибшим детям в парке Ташмайдан в центре Белграда. Министр обороны Милош Вучевич с командованием армии возложили венки к памятнику военным, погибшим при бомбардировках НАТО в гарнизоне города Рашка. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии силами НАТО. Военную операцию начали без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что местные власти якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html

https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html

https://ria.ru/20230324/bombardirovki-1860525649.html

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Наталья Макарова

сербия, россия, в мире, белград (город), александр вучич, ана брнабич, милорад додик, нато, совет безопасности оон, оон