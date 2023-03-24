https://ria.ru/20230324/vsu-1860483983.html
СМИ сообщили о большом количестве отказников среди украинских солдат
СМИ сообщили о большом количестве отказников среди украинских солдат - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ сообщили о большом количестве отказников среди украинских солдат
Среди украинских солдат наблюдается довольно большое число отказников, не желающих идти на передовую, офицеры скрывают проблему, опасаясь санкций, сообщило... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:26
2023-03-24T18:26
2023-03-24T18:32
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Среди украинских солдат наблюдается довольно большое число отказников, не желающих идти на передовую, офицеры скрывают проблему, опасаясь санкций, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "Они (солдаты, сержанты и офицеры, с которым пообщались журналисты издания -ред.) также говорят о довольно большом числе отказников (солдат, которые отказываются идти на передовую), даже несмотря на вступивший в силу недавно закон об ответственности за отказ выполнять приказ командиров", - говорится в материале на сайте издания. При этом в издании отмечают, что командиры подразделений не заинтересованы писать рапорты в военную службу правопорядка об отказниках из-за опасений столкнуться с проблемами из-за неудовлетворительной работы с личным составом, что свидетельствует о несоответствии командира его должности. Из-за этого отказников стараются использовать на серьезном удалении от фронта, фактически в качестве стройбата, говорится в статье.
https://ria.ru/20230322/invalidy-1859917986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о большом количестве отказников среди украинских солдат
"Страна": многие украинские солдаты отказываются идти на передовую, а офицеры скрывают это
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Среди украинских солдат наблюдается довольно большое число отказников, не желающих идти на передовую, офицеры скрывают проблему, опасаясь санкций, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua
".
"Они (солдаты, сержанты и офицеры, с которым пообщались журналисты издания -ред.) также говорят о довольно большом числе отказников (солдат, которые отказываются идти на передовую), даже несмотря на вступивший в силу недавно закон об ответственности за отказ выполнять приказ командиров", - говорится в материале на сайте издания.
При этом в издании отмечают, что командиры подразделений не заинтересованы писать рапорты в военную службу правопорядка об отказниках из-за опасений столкнуться с проблемами из-за неудовлетворительной работы с личным составом, что свидетельствует о несоответствии командира его должности.
Из-за этого отказников стараются использовать на серьезном удалении от фронта, фактически в качестве стройбата, говорится в статье.
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