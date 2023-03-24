https://ria.ru/20230324/vsu-1860483983.html

СМИ сообщили о большом количестве отказников среди украинских солдат

СМИ сообщили о большом количестве отказников среди украинских солдат - РИА Новости, 24.03.2023

СМИ сообщили о большом количестве отказников среди украинских солдат

Среди украинских солдат наблюдается довольно большое число отказников, не желающих идти на передовую, офицеры скрывают проблему, опасаясь санкций, сообщило... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:26

2023-03-24T18:26

2023-03-24T18:32

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Среди украинских солдат наблюдается довольно большое число отказников, не желающих идти на передовую, офицеры скрывают проблему, опасаясь санкций, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". "Они (солдаты, сержанты и офицеры, с которым пообщались журналисты издания -ред.) также говорят о довольно большом числе отказников (солдат, которые отказываются идти на передовую), даже несмотря на вступивший в силу недавно закон об ответственности за отказ выполнять приказ командиров", - говорится в материале на сайте издания. При этом в издании отмечают, что командиры подразделений не заинтересованы писать рапорты в военную службу правопорядка об отказниках из-за опасений столкнуться с проблемами из-за неудовлетворительной работы с личным составом, что свидетельствует о несоответствии командира его должности. Из-за этого отказников стараются использовать на серьезном удалении от фронта, фактически в качестве стройбата, говорится в статье.

https://ria.ru/20230322/invalidy-1859917986.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр