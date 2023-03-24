Рейтинг@Mail.ru
"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 24.03.2023 (обновлено: 16:42 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vsu-1860429970.html
"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время
"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время - РИА Новости, 24.03.2023
"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время
Российская армия уничтожит западные образцы военной техники, с помощью которой руководство Украины планирует организовать наступление, заявил офицер разведки... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:57
2023-03-24T16:42
политика
украина
сша
скотт риттер
нато
вооруженные силы украины
т-90
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a494eaa7c4b3b66c5f8d4126a41fa6.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожит западные образцы военной техники, с помощью которой руководство Украины планирует организовать наступление, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.Специалист отметил высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, оснащенных 120-миллиметровой пушкой и системой контроля огнем, но напомнил, что их можно подбить из стандартных ПТРК, находящихся на вооружении российских сил."Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. &lt;…&gt; Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя. Люди думают, что эти бригады из "Абрамсов", "Челленджеров", "Леопардов", "Мардеров", "Брэдли" и "Страйкеров" вместе пойдут в наступление из-за горизонта и русские магическим образом сдадутся", — рассуждает Риттер.По его словам, управляемые ракеты "Корнет" и танки Т-90 быстро справятся с новыми западными противниками, оказавшимися на поле брани.В феврале бывший американский разведчик спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западное вооружение к середине лета и уже осенью будет разгромлен.
https://ria.ru/20230323/tayna-1860229398.html
https://ria.ru/20230315/naemniki-1858168988.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0152511fd2e7b6486c4b51dd68980ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, т-90, россия
Политика, Украина, США, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Т-90, Россия
"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время

Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне сожгут всю западную технику в случае наступления ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожит западные образцы военной техники, с помощью которой руководство Украины планирует организовать наступление, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.
Специалист отметил высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, оснащенных 120-миллиметровой пушкой и системой контроля огнем, но напомнил, что их можно подбить из стандартных ПТРК, находящихся на вооружении российских сил.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
"Мы держим это в тайне". В США рассказали, что скрывают о снарядах с ураном
23 марта, 23:03
"Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. <…> Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя. Люди думают, что эти бригады из "Абрамсов", "Челленджеров", "Леопардов", "Мардеров", "Брэдли" и "Страйкеров" вместе пойдут в наступление из-за горизонта и русские магическим образом сдадутся", — рассуждает Риттер.
По его словам, управляемые ракеты "Корнет" и танки Т-90 быстро справятся с новыми западными противниками, оказавшимися на поле брани.
«

"Потому что русские хороши в этом деле — они прекрасно уничтожают военную технику НАТО", — резюмировал офицер.

В феврале бывший американский разведчик спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западное вооружение к середине лета и уже осенью будет разгромлен.
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
"Русские — не афганцы". Ветеран ВС США обратился к наемникам Зеленского
15 марта, 23:29
 
ПолитикаУкраинаСШАСкотт РиттерНАТОВооруженные силы УкраиныТ-90Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала