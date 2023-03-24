https://ria.ru/20230324/vsu-1860429970.html

"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время

"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время - РИА Новости, 24.03.2023

"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время

Российская армия уничтожит западные образцы военной техники, с помощью которой руководство Украины планирует организовать наступление, заявил офицер разведки... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:57

2023-03-24T15:57

2023-03-24T16:42

политика

украина

сша

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

т-90

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a494eaa7c4b3b66c5f8d4126a41fa6.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожит западные образцы военной техники, с помощью которой руководство Украины планирует организовать наступление, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.Специалист отметил высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, оснащенных 120-миллиметровой пушкой и системой контроля огнем, но напомнил, что их можно подбить из стандартных ПТРК, находящихся на вооружении российских сил."Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. <…> Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя. Люди думают, что эти бригады из "Абрамсов", "Челленджеров", "Леопардов", "Мардеров", "Брэдли" и "Страйкеров" вместе пойдут в наступление из-за горизонта и русские магическим образом сдадутся", — рассуждает Риттер.По его словам, управляемые ракеты "Корнет" и танки Т-90 быстро справятся с новыми западными противниками, оказавшимися на поле брани.В феврале бывший американский разведчик спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западное вооружение к середине лета и уже осенью будет разгромлен.

https://ria.ru/20230323/tayna-1860229398.html

https://ria.ru/20230315/naemniki-1858168988.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, т-90, россия