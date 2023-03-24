"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время
Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне сожгут всю западную технику в случае наступления ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская армия уничтожит западные образцы военной техники, с помощью которой руководство Украины планирует организовать наступление, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.
Специалист отметил высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, оснащенных 120-миллиметровой пушкой и системой контроля огнем, но напомнил, что их можно подбить из стандартных ПТРК, находящихся на вооружении российских сил.
"Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские. Они готовились сражаться с этими танками десятилетиями, и у них есть противотанковые системы, созданные поражать такие машины. <…> Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя. Люди думают, что эти бригады из "Абрамсов", "Челленджеров", "Леопардов", "Мардеров", "Брэдли" и "Страйкеров" вместе пойдут в наступление из-за горизонта и русские магическим образом сдадутся", — рассуждает Риттер.
По его словам, управляемые ракеты "Корнет" и танки Т-90 быстро справятся с новыми западными противниками, оказавшимися на поле брани.
«
"Потому что русские хороши в этом деле — они прекрасно уничтожают военную технику НАТО", — резюмировал офицер.
В феврале бывший американский разведчик спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западное вооружение к середине лета и уже осенью будет разгромлен.