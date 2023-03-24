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Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад - РИА Новости, 24.03.2023
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13:48 24.03.2023 (обновлено: 17:24 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vsu-1860376469.html
Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад
Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад - РИА Новости, 24.03.2023
Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад
Украинские Вооруженные силы не могут добраться до российских войск, поскольку их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:48
2023-03-24T17:24
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинские Вооруженные силы не могут добраться до российских войск, поскольку их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По словам Макгрегора, в этом российским бойцам помогает усовершенствованная система разведки, информирующая их о происходящем на поле боя, и благодаря ей они могут наносить такие точные удары по украинским войскам.Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что из-за решения правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине погибнут еще сотни тысяч украинских солдат.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад

Полковник Макгрегор: силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск

© AFP 2023 / SERGEI SHESTAKУкраинские солдаты в городе Часов Яр
Украинские солдаты в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SHESTAK
Украинские солдаты в городе Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинские Вооруженные силы не могут добраться до российских войск, поскольку их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«

"Другими словами, прежде чем украинцы могут достичь российских сил, от них ничего не остается", — заявил эксперт.

По словам Макгрегора, в этом российским бойцам помогает усовершенствованная система разведки, информирующая их о происходящем на поле боя, и благодаря ей они могут наносить такие точные удары по украинским войскам.
«

"Для украинцев это ужасная ситуация, и они мало что могут с этим поделать", — отметил эксперт.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что из-за решения правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине погибнут еще сотни тысяч украинских солдат.
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине
Вчера, 10:12
 
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