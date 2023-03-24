https://ria.ru/20230324/vsu-1860376469.html

Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад

Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад - РИА Новости, 24.03.2023

Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад

Украинские Вооруженные силы не могут добраться до российских войск, поскольку их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать, заявил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:48

2023-03-24T13:48

2023-03-24T17:24

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859035018_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_4c2d1254b84518c09b9b9a57bdd65655.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинские Вооруженные силы не могут добраться до российских войск, поскольку их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По словам Макгрегора, в этом российским бойцам помогает усовершенствованная система разведки, информирующая их о происходящем на поле боя, и благодаря ей они могут наносить такие точные удары по украинским войскам.Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что из-за решения правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине погибнут еще сотни тысяч украинских солдат.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф