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Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад
Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад - РИА Новости, 24.03.2023
Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад
Украинские Вооруженные силы не могут добраться до российских войск, поскольку их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:48
2023-03-24T13:48
2023-03-24T17:24
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинские Вооруженные силы не могут добраться до российских войск, поскольку их уничтожают тяжелым оружием еще до того, как они смогут это сделать, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По словам Макгрегора, в этом российским бойцам помогает усовершенствованная система разведки, информирующая их о происходящем на поле боя, и благодаря ей они могут наносить такие точные удары по украинским войскам.Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что из-за решения правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине погибнут еще сотни тысяч украинских солдат.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
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В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Американский полковник рассказал о ВСУ то, что не хочет слышать Запад
Полковник Макгрегор: силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск