Рейтинг@Mail.ru
Путин провел рабочую встречу с Володиным - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/volodin-1860451720.html
Путин провел рабочую встречу с Володиным
Путин провел рабочую встречу с Володиным - РИА Новости, 24.03.2023
Путин провел рабочую встречу с Володиным
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:46
2023-03-24T16:46
политика
россия
вячеслав володин
дмитрий песков
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581531787_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_b40d3f7dfd79e5719ae8289c3452e62e.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230317/volodin-1858711399.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581531787_177:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_36be8fbd0639f8098046509407c42378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин провел рабочую встречу с Володиным

Пресс-секретарь Песков сообщил о рабочей встрече Путина со спикером Госдумы Володиным

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента", - рассказал Песков журналистам.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Володин назвал нападки на Путина агрессией против России
17 марта, 20:16
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала