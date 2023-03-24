https://ria.ru/20230324/volodin-1860451720.html
Путин провел рабочую встречу с Володиным
Путин провел рабочую встречу с Володиным - РИА Новости, 24.03.2023
Путин провел рабочую встречу с Володиным
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:46
2023-03-24T16:46
2023-03-24T16:46
политика
россия
вячеслав володин
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230317/volodin-1858711399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин провел рабочую встречу с Володиным
Пресс-секретарь Песков сообщил о рабочей встрече Путина со спикером Госдумы Володиным