https://ria.ru/20230324/vizy-1860236961.html

Миссия России в ООН заявила о деградации ситуации с выдачей виз дипломатам

Миссия России в ООН заявила о деградации ситуации с выдачей виз дипломатам - РИА Новости, 24.03.2023

Миссия России в ООН заявила о деградации ситуации с выдачей виз дипломатам

Ситуация с выдачей виз США для российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, деградирует, 37 человек ждут их продления, один ожидает получения уже... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T00:02

2023-03-24T00:02

2023-03-24T00:02

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сергей леонидченко

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ООН, 23 мар – РИА Новости. Ситуация с выдачей виз США для российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, деградирует, 37 человек ждут их продления, один ожидает получения уже полгода, заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при организации Сергей Леонидченко, выступая на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российской миссии. "Ситуация с визами деградирует. Уже почти полгода ожидает получения визы дипломат, который должен прибыть в Нью-Йорк для работы по линии Третьего комитета ГА ООН – Виктория Мазаева. Постпредство вынуждено работать в этом комитете не в полную силу", - сказал Леонидченко. По его словам, в целом теперь уже 37 сотрудников российского постпредства и 49 членов их семей ожидают продления виз. "Средний срок ожидания продолжает расти и составляет почти 5 месяцев. Де-факто такие сотрудники лишены возможности выезжать на Родину даже по серьезным гуманитарным обстоятельствам. К слову, их близкие родственники также не могут к ним приехать, поскольку американская сторона не выдает им виз", - указал он. Как заявил Леонидченко, не выправляется ситуация с визовой дискриминацией граждан Российской Федерации, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН или уже работающих в нем. "Есть особо вопиющие случаи, когда руководители подразделений секретариата годами не могут получить визу, все это время не имея возможности полноценно выполнять свои обязанности. Напомним, что на работу их берет всемирная организация, а не государственный департамент", - заявил дипломат. Как указал Леонидченко, США сочли, что они вправе единолично решать, кто будет работать в секретариате ООН, а кто нет. "Возникает вопрос, когда генеральный секретарь защитит права хотя бы собственных сотрудников и организации как таковой, которая имеет право отбирать сотрудников без вмешательства страны пребывания", - указал дипломат. "По визам для российских делегатов из столицы статистика не лучше. С января 2023 года не было ни одного мероприятия по линии ООН в Нью-Йорке, которое состоялось бы без визовых проблем", - заявил он. По словам Леонидченко, по причине невыдачи виз российские делегации либо полностью отсутствовали, либо оказались недоукомплектованы на заседаниях рабочей группы по принадлежащему контингентам имуществу, 57-й сессии Комиссии по границам континентального шельфа, Конференции ЮНИДИР по киберстабильности, 4-й сессии Рабочей группы открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий 2021-2025, второй рабочей группы ЮНСИТРАЛ.

https://ria.ru/20230323/vizy-1860234573.html

https://ria.ru/20230309/vizy-1856817283.html

https://ria.ru/20230306/vizy-1856236846.html

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в мире, сша, сергей леонидченко, оон, россия