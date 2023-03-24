https://ria.ru/20230324/vagner-1860469826.html

В ДНР выпустили конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер"

В ДНР выпустили конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер" - РИА Новости, 24.03.2023

В ДНР выпустили конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер"

Действующее в ДНР госпредприятие "Почта Донбасса" выпустила памятный набор, посвященный группе "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:37

2023-03-24T17:37

2023-03-24T17:40

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Действующее в ДНР госпредприятие "Почта Донбасса" выпустила памятный набор, посвященный группе "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. "Наш новый выпуск — выражение признательности героям современности. Яркие и харизматичные "музыканты" завоевали народную любовь и стали без преувеличения феноменом военной операции. Для украинской пропаганды ЧВК "Вагнер" оказалась чуть ли не главным страхом, что лишний раз подтверждает слаженность работы "оркестрантов" и их высочайшую боевую эффективность", - говорится в релизе, выпущенном "Почтой Донбасса" в день выпуска новинки. Художественная виньетка, иллюстрированный конверт и немаркированная почтовая карточка, а также штемпель специального гашения были представлены на почтамте, расположенном в центре города на улице Артема. Виньетка имеет круглую форму. По центру миниатюры изображен боец в полной экипировке, с автоматом и гранатометом за спиной и скрипкой в руках, на его рукавах шевроны с флагом РФ и латинской буквой "Z". По окружности размещен текст "Вагнер. Музыканты, которых знает весь мир". На конверте изображен боец, играющий на скрипке на фоне шеврона указанного соединения. За спиной у него взлетают ракеты РСЗО. На немаркированной почтовой карточке показаны силуэты восьми вооруженных бойцов на фоне восходящего солнца, между ними размещена надпись "Вагнер". Штемпель специального гашения также несет изображение скрипки со смычком. Кроме того, на нем прописан девиз группы "Вагнер" - "Кровь, честь, родина, отвага". Тираж виньеток составил 2,4 тысячи экземпляров, конвертов и почтовых карточек - по 1 тысяче. Стоимость виньеток составляет 50 рублей, конвертов - 196 рублей, почтовых карточек - 30 рублей. ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В связи с этим начиная с 13 февраля 2023 года в республиках Донбасса прекратился выпуск собственных почтовых марок, которые издавались там с 2015 года. Теперь в почтовых отделениях ДНР и ЛНР вместо местных выпусков используют общероссийские, но знаки почтовой оплаты обеих республик можно использовать до октября в пределах двух этих регионов.

https://ria.ru/20230310/vagner-1857118096.html

https://ria.ru/20230314/vagner-1857769801.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, почта донбасса