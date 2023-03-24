Рейтинг@Mail.ru
В ДНР выпустили конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер" - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 24.03.2023 (обновлено: 17:40 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/vagner-1860469826.html
В ДНР выпустили конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер"
В ДНР выпустили конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер" - РИА Новости, 24.03.2023
В ДНР выпустили конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер"
Действующее в ДНР госпредприятие "Почта Донбасса" выпустила памятный набор, посвященный группе "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:37
2023-03-24T17:40
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
почта донбасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860468157_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_8bcbe79c792c1dd047c399403029b17a.jpg
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Действующее в ДНР госпредприятие "Почта Донбасса" выпустила памятный набор, посвященный группе "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости. "Наш новый выпуск — выражение признательности героям современности. Яркие и харизматичные "музыканты" завоевали народную любовь и стали без преувеличения феноменом военной операции. Для украинской пропаганды ЧВК "Вагнер" оказалась чуть ли не главным страхом, что лишний раз подтверждает слаженность работы "оркестрантов" и их высочайшую боевую эффективность", - говорится в релизе, выпущенном "Почтой Донбасса" в день выпуска новинки. Художественная виньетка, иллюстрированный конверт и немаркированная почтовая карточка, а также штемпель специального гашения были представлены на почтамте, расположенном в центре города на улице Артема. Виньетка имеет круглую форму. По центру миниатюры изображен боец в полной экипировке, с автоматом и гранатометом за спиной и скрипкой в руках, на его рукавах шевроны с флагом РФ и латинской буквой "Z". По окружности размещен текст "Вагнер. Музыканты, которых знает весь мир". На конверте изображен боец, играющий на скрипке на фоне шеврона указанного соединения. За спиной у него взлетают ракеты РСЗО. На немаркированной почтовой карточке показаны силуэты восьми вооруженных бойцов на фоне восходящего солнца, между ними размещена надпись "Вагнер". Штемпель специального гашения также несет изображение скрипки со смычком. Кроме того, на нем прописан девиз группы "Вагнер" - "Кровь, честь, родина, отвага". Тираж виньеток составил 2,4 тысячи экземпляров, конвертов и почтовых карточек - по 1 тысяче. Стоимость виньеток составляет 50 рублей, конвертов - 196 рублей, почтовых карточек - 30 рублей. ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В связи с этим начиная с 13 февраля 2023 года в республиках Донбасса прекратился выпуск собственных почтовых марок, которые издавались там с 2015 года. Теперь в почтовых отделениях ДНР и ЛНР вместо местных выпусков используют общероссийские, но знаки почтовой оплаты обеих республик можно использовать до октября в пределах двух этих регионов.
https://ria.ru/20230310/vagner-1857118096.html
https://ria.ru/20230314/vagner-1857769801.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860468157_40:0:1240:900_1920x0_80_0_0_0ae3c7c399978828afc486273247c8d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, почта донбасса
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Почта Донбасса
В ДНР выпустили конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер"

В ДНР выпустили памятные виньетки, конверты и почтовые карточки в честь группы "Вагнер"

© Фото : Почта ДонбассаПамятный набор, посвященный группе "Вагнер"
Памятный набор, посвященный группе Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Почта Донбасса
Памятный набор, посвященный группе "Вагнер"
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Действующее в ДНР госпредприятие "Почта Донбасса" выпустила памятный набор, посвященный группе "Вагнер", передает корреспондент РИА Новости.
"Наш новый выпуск — выражение признательности героям современности. Яркие и харизматичные "музыканты" завоевали народную любовь и стали без преувеличения феноменом военной операции. Для украинской пропаганды ЧВК "Вагнер" оказалась чуть ли не главным страхом, что лишний раз подтверждает слаженность работы "оркестрантов" и их высочайшую боевую эффективность", - говорится в релизе, выпущенном "Почтой Донбасса" в день выпуска новинки.
© Фото : Почта ДонбассаПамятный набор, посвященный группе "Вагнер"
Памятный набор, посвященный группе Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : Почта Донбасса
Памятный набор, посвященный группе "Вагнер"
Художественная виньетка, иллюстрированный конверт и немаркированная почтовая карточка, а также штемпель специального гашения были представлены на почтамте, расположенном в центре города на улице Артема.
Виньетка имеет круглую форму. По центру миниатюры изображен боец в полной экипировке, с автоматом и гранатометом за спиной и скрипкой в руках, на его рукавах шевроны с флагом РФ и латинской буквой "Z". По окружности размещен текст "Вагнер. Музыканты, которых знает весь мир". На конверте изображен боец, играющий на скрипке на фоне шеврона указанного соединения. За спиной у него взлетают ракеты РСЗО. На немаркированной почтовой карточке показаны силуэты восьми вооруженных бойцов на фоне восходящего солнца, между ними размещена надпись "Вагнер". Штемпель специального гашения также несет изображение скрипки со смычком. Кроме того, на нем прописан девиз группы "Вагнер" - "Кровь, честь, родина, отвага".
Бойцы группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Пушилин наградил военнослужащих группы "Вагнер"
10 марта, 18:57
Тираж виньеток составил 2,4 тысячи экземпляров, конвертов и почтовых карточек - по 1 тысяче. Стоимость виньеток составляет 50 рублей, конвертов - 196 рублей, почтовых карточек - 30 рублей.
ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В связи с этим начиная с 13 февраля 2023 года в республиках Донбасса прекратился выпуск собственных почтовых марок, которые издавались там с 2015 года. Теперь в почтовых отделениях ДНР и ЛНР вместо местных выпусков используют общероссийские, но знаки почтовой оплаты обеих республик можно использовать до октября в пределах двух этих регионов.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Сейм Литвы единогласно признал "Вагнер" террористической организацией
14 марта, 13:32
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПочта Донбасса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала