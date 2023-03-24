https://ria.ru/20230324/uss-1860514645.html

Адвокат Усса-младшего сообщил, что ждет подопечного после экстрадиции в США

Адвокат Усса-младшего сообщил, что ждет подопечного после экстрадиции в США - РИА Новости, 24.03.2023

Адвокат Усса-младшего сообщил, что ждет подопечного после экстрадиции в США

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс, как показали консультации с американскими юристами, в случае экстрадиции в США мог оказаться в одной из самых... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T20:37

2023-03-24T20:37

2023-03-24T20:37

в мире

артем усс

сша

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КРАСНОЯРСК, 24 мар - РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Артем Усс, как показали консультации с американскими юристами, в случае экстрадиции в США мог оказаться в одной из самых страшных тюрем Нью-Йорка, рассказал РИА Новости его адвокат Алексей Тихомиров. Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Правоохранители ведут его поиски. "Обвинение было построено на фальшивых доказательствах, но в США по этим статьям предусмотрено до 70 лет тюрьмы. После консультаций с американскими юристами мы выяснили, где он может оказаться после экстрадиции. Это одна из самых страшных тюрем Нью-Йорка - центр содержания под стражей Метрополитен. Мы все были подавлены, когда прочитали, что там творится - надзиратели регулярно обвиняются в избиениях заключенных, в тюрьме орудуют банды, совершаются тяжкие преступления, зафиксирован высокий процент суицидов. В тюрьме содержатся осужденные по громким уголовным делам: убийцы, сексуальные маньяки, насильники детей, наркодельцы и террористы", - сказал Тихомиров. Адвокат рассказал, что его подзащитный находился в шоковом состоянии после объявления суда о его экстрадиции и "полностью потерял веру в правосудие и справедливость для русских в Европе". По его словам, подзащитный не участвовал в сделках по обходу санкций, о которых идет речь в обвинении, не имел доступа к финансам компании и не участвовал в ее управлении. "Решение суда об экстрадиции Усса в США было принято в нарушение норм международного права", - считает он. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.

https://ria.ru/20230324/uss-1860411583.html

https://ria.ru/20230324/gubernator-1860256404.html

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в мире, артем усс, сша