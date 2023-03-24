https://ria.ru/20230324/uss-1860411583.html
Скрывшегося из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии
Скрывшегося из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии - РИА Новости, 24.03.2023
Скрывшегося из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии
Поиски сбежавшего из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:15
2023-03-24T15:15
2023-03-24T15:49
италия
в мире
александр усс
артем усс
россия
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красноярский край
интерпол
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РИМ, 24 мар — РИА Новости. Поиски сбежавшего из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные пункты, сообщили РИА Новости представители карабинеров.В пресс-службе миланского управления указали на отсутствие доказательств того, что предприниматель покинул территорию страны. При этом там подтвердили, что Усс скрылся, сняв электронный браслет.По его словам, у следствия нет информации о том, как Уссу удалось снять браслет. Карабинеры прибыли к нему домой на съемную квартиру, после чего им пришлось взламывать дверь."Мы собираем сведения, ведем перекрестный анализ — обычная работа в случае скрывающихся от следствия. Усилен контроль в аэропортах и на границах", — подчеркнули в управлении. Карабинер также отметил, что Усса сразу включили в список разыскиваемых лиц после сообщения об исчезновении. Возможно, следующим шагом станет внесение в списки Интерпола, "если этого еще не сделано", отметил собеседник агентства.Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что предприниматель скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Сотрудники правоохранительных органов ведут его поиски.В прошлом году США предъявили обвинения Уссу-младшему и еще пяти россиянам в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.Губернатор Красноярского края ранее выражал уверенность в невиновности своего сына.По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
https://ria.ru/20230324/gubernator-1860256404.html
https://ria.ru/20221101/uss-1828450262.html
https://ria.ru/20230324/gubernator-1860255363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, в мире, александр усс, артем усс, россия, сша, красноярский край, интерпол
Италия, В мире, Александр Усс, Артем Усс, Россия, США, Красноярский край, Интерпол
Скрывшегося из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии
Итальянские карабинеры ищут скрывшегося из-под домашнего ареста Артема Усса по всей стране
РИМ, 24 мар — РИА Новости. Поиски сбежавшего из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные пункты, сообщили РИА Новости представители карабинеров.
В пресс-службе миланского управления указали на отсутствие доказательств того, что предприниматель покинул территорию страны. При этом там подтвердили, что Усс скрылся, сняв электронный браслет.
«
"В настоящий момент его поиски ведутся по всей национальной территории", — сказал карабинер.
По его словам, у следствия нет информации о том, как Уссу удалось снять браслет. Карабинеры прибыли к нему домой на съемную квартиру, после чего им пришлось взламывать дверь.
Губернатор Усс заявил, что его сын стал жертвой геополитической игры
"Мы собираем сведения, ведем перекрестный анализ — обычная работа в случае скрывающихся от следствия. Усилен контроль в аэропортах и на границах", — подчеркнули в управлении.
Карабинер также отметил, что Усса сразу включили в список разыскиваемых лиц после сообщения об исчезновении. Возможно, следующим шагом станет внесение в списки Интерпола
, "если этого еще не сделано", отметил собеседник агентства.
Во вторник апелляционный суд Милана
одобрил экстрадицию Артема Усса
в США
. В четверг газета la Repubblica сообщила, что предприниматель скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Сотрудники правоохранительных органов ведут его поиски.
Защита обжаловала заочный арест сына губернатора Красноярского края Усса
В прошлом году США предъявили обвинения Уссу-младшему и еще пяти россиянам в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию
. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.
Губернатор Красноярского края ранее выражал уверенность в невиновности своего сына.
По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии