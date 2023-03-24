https://ria.ru/20230324/uss-1860411583.html

Скрывшегося из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии

Скрывшегося из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии - РИА Новости, 24.03.2023

Скрывшегося из-под домашнего ареста Усса-младшего ищут по всей Италии

Поиски сбежавшего из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:15

2023-03-24T15:15

2023-03-24T15:49

италия

в мире

александр усс

артем усс

россия

сша

красноярский край

интерпол

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РИМ, 24 мар — РИА Новости. Поиски сбежавшего из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема ведутся по всей Италии, включая аэропорты и пограничные пункты, сообщили РИА Новости представители карабинеров.В пресс-службе миланского управления указали на отсутствие доказательств того, что предприниматель покинул территорию страны. При этом там подтвердили, что Усс скрылся, сняв электронный браслет.По его словам, у следствия нет информации о том, как Уссу удалось снять браслет. Карабинеры прибыли к нему домой на съемную квартиру, после чего им пришлось взламывать дверь."Мы собираем сведения, ведем перекрестный анализ — обычная работа в случае скрывающихся от следствия. Усилен контроль в аэропортах и на границах", — подчеркнули в управлении. Карабинер также отметил, что Усса сразу включили в список разыскиваемых лиц после сообщения об исчезновении. Возможно, следующим шагом станет внесение в списки Интерпола, "если этого еще не сделано", отметил собеседник агентства.Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что предприниматель скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Сотрудники правоохранительных органов ведут его поиски.В прошлом году США предъявили обвинения Уссу-младшему и еще пяти россиянам в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.Губернатор Красноярского края ранее выражал уверенность в невиновности своего сына.По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.

https://ria.ru/20230324/gubernator-1860256404.html

https://ria.ru/20221101/uss-1828450262.html

https://ria.ru/20230324/gubernator-1860255363.html

италия

россия

сша

красноярский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, в мире, александр усс, артем усс, россия, сша, красноярский край, интерпол