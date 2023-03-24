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Адвокат Усса-младшего подтвердил, что его подзащитный скрылся - РИА Новости, 24.03.2023
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14:07 24.03.2023 (обновлено: 14:10 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/uss-1860381355.html
Адвокат Усса-младшего подтвердил, что его подзащитный скрылся
Адвокат Усса-младшего подтвердил, что его подзащитный скрылся - РИА Новости, 24.03.2023
Адвокат Усса-младшего подтвердил, что его подзащитный скрылся
Находящийся в Италии адвокат сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема подтвердил, что тот скрылся из-под домашнего ареста, юрист не знает о... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:07
2023-03-24T14:10
артем усс
в мире
италия
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Находящийся в Италии адвокат сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема подтвердил, что тот скрылся из-под домашнего ареста, юрист не знает о его местонахождении. Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Правоохранители ведут его поиски. "Мы можем подтвердить, что Артем Усс скрылся, мы этим шокированы", - заявил адвокат агентству Блумберг. По сообщению газеты la Stampa, Усс покинул съемное жилье на автомобиле. После получения сигнала о сломанном браслете прибывшим к нему домой карабинерам пришлось взломать входную дверь, что дало возможность предпринимателю скрыться в неизвестном направлении. При этом не исключается, что Усс-младший смог покинуть Италию, сев на частный самолёт в одну из европейских стран, откуда может переехать в Россию. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
https://ria.ru/20221214/zaderzhaniya-1838613195.html
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артем усс, в мире, италия, россия
Артем Усс, В мире, Италия, Россия
Адвокат Усса-младшего подтвердил, что его подзащитный скрылся

Bloomberg: адвокат Артема Усса подтвердил его исчезновение из-под домашнего ареста

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Находящийся в Италии адвокат сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема подтвердил, что тот скрылся из-под домашнего ареста, юрист не знает о его местонахождении.
Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В четверг газета la Repubblica сообщила, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста, сломав электронный браслет. Правоохранители ведут его поиски.
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"Мы можем подтвердить, что Артем Усс скрылся, мы этим шокированы", - заявил адвокат агентству Блумберг.
По сообщению газеты la Stampa, Усс покинул съемное жилье на автомобиле. После получения сигнала о сломанном браслете прибывшим к нему домой карабинерам пришлось взломать входную дверь, что дало возможность предпринимателю скрыться в неизвестном направлении. При этом не исключается, что Усс-младший смог покинуть Италию, сев на частный самолёт в одну из европейских стран, откуда может переехать в Россию.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти гражданам РФ в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
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