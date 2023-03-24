https://ria.ru/20230324/uran-1860372484.html

Минобороны: США применили в иракской войне 300 тонн обедненного урана

Минобороны: США применили в иракской войне 300 тонн обедненного урана - РИА Новости, 24.03.2023

Минобороны: США применили в иракской войне 300 тонн обедненного урана

США в ходе вторжения в Ирак (2003-2004) применили не менее 300 тонн обедненного урана, в результате радиационная обстановка в городе Фаллуджа стала хуже, чем в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:37

2023-03-24T13:37

2023-03-24T13:37

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

ирак

игорь кириллов

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. США в ходе вторжения в Ирак (2003-2004) применили не менее 300 тонн обедненного урана, в результате радиационная обстановка в городе Фаллуджа стала хуже, чем в Хиросиме и Нагасаки, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов "В 2003-2004 годах США широко использовали такие боеприпасы при нанесении ударов по объектам иракских городов: Амара, Багдад, Басра, Кербела, Фаллуджа. Всего, по оценке Организации Объединенных Наций, США в Ираке применили не менее 300 тонн обедненного урана", - сказал он. По его словам, в результате применения таких снарядов радиационная обстановка в городе Фаллуджа была "значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки" после ядерных бомбардировок Штатами: "Этот город до сих пор называют вторым Чернобылем". Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями". Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.

https://ria.ru/20230323/uran-1860188523.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

сша

ирак

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сша, ирак, игорь кириллов