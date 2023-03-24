Минобороны: США применили в иракской войне 300 тонн обедненного урана
Минобороны: США во время вторжения в Ирак применили 300 тонн обедненного урана
© AP Photo / Lefteris PitarakisСолдаты армии США на окраине Багдада, 2003 год
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Солдаты армии США на окраине Багдада, 2003 год. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. США в ходе вторжения в Ирак (2003-2004) применили не менее 300 тонн обедненного урана, в результате радиационная обстановка в городе Фаллуджа стала хуже, чем в Хиросиме и Нагасаки, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов
По его словам, в результате применения таких снарядов радиационная обстановка в городе Фаллуджа была "значительно хуже, чем в городах Хиросима и Нагасаки" после ядерных бомбардировок Штатами: "Этот город до сих пор называют вторым Чернобылем".
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями".
Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.