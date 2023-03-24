https://ria.ru/20230324/uran-1860275311.html

Ученый рассказал о последствиях применения оружия с обедненным ураном

Ученый рассказал о последствиях применения оружия с обедненным ураном - РИА Новости, 24.03.2023

Ученый рассказал о последствиях применения оружия с обедненным ураном

Опасность применение оружия с обедненным ураном связана с загрязнением почвы и водоемов микрочастицами токсичного тяжелого металла, который затем по пищевым... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:28

2023-03-24T09:28

2023-03-24T09:32

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Опасность применение оружия с обедненным ураном связана с загрязнением почвы и водоемов микрочастицами токсичного тяжелого металла, который затем по пищевым цепочкам может попадать в организм человека, заявил РИА Новости доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией медико-экологической дозиметрии и радиационной безопасности МРНЦ им. А.Ф.Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Валерий Степаненко. Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации. "Сейчас совершенно определенно можно говорить о том, что главная опасность применения оружия с обедненным ураном – это загрязнение окружающей среды (как почвы, так и водоемов), микрочастицами химически токсичного тяжелого металла – ураном, который затем по пищевым цепочкам может попадать в организм человека", - сказал Степаненко. Он пояснил, что обедненный уран получают из природного урана, добытого из земной коры. Уран состоит из трех радиоактивных изотопов, которые распадаются на другие радиоактивные элементы и, в конечном счете, на стабильные нерадиоактивные изотопы свинца. Обедненный уран является тяжелым металлом, как, например, свинец, а его химическая токсичность зависит от пути воздействия, растворимости частиц и времени контакта, отметил Степаненко. По его словам, вооружённые силы США использовали боеприпасы с обеднённым ураном в 1991 году в Персидском заливе, в войне в Боснии, при бомбардировке Сербии и в иракской войне с 2003 года. Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860188523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, великобритания, лондон, сергей лавров, владимир путин, общество