https://ria.ru/20230324/uran-1860261921.html
Медведев предупредил о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
Медведев предупредил о последствиях применения снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев предупредил о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявил... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T08:16
2023-03-24T08:16
2023-03-24T08:16
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
великобритания
украина
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Ведь это не ядерное оружие в узком смысле этого слова, но это оружие с ядерным следом. И этот вид оружия применялся в Югославии, оценок окончательных нет, запрета на это оружие – тоже нет. Но отложенные последствия могут быть очень тяжелыми, потому что сами сербы, бывшие югославы, говорят о значительном росте онкологических заболеваний", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев пояснил, что урановый сердечник - это очень плотная составляющая, она очень хорошо прошибает броню. "И как бы оно и ладно было бы, просто в войне главное – уничтожить противника, но проблема в том, что грязь от нее все равно остается. Насколько она опасна, мы судить не можем", - отметил он. По мнению Медведева, населению Украины стоит задуматься о целесообразности применения таких вооружений. "Я думаю, что в настоящий момент неплохо бы даже самому населению, оставшемуся в пределах украинского государства, задаться вопросом: они хотят, чтобы такие средства поражения использовались? Ведь это они открывают ящик Пандоры. Они это делают, а не наоборот", - сказал зампредседателя Совбеза РФ. По его словам, период полураспада урана составляет 3,5 миллиарда лет, степень радиоактивности обедненного урана ниже, чем обычного, но она есть, "и в конечном счете все это оставляет радиоактивный след". Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями". Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230323/uran-1860188523.html
https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html
https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Великобритания, Украина
Медведев предупредил о последствиях применения снарядов с обедненным ураном
Медведев: последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Ведь это не ядерное оружие в узком смысле этого слова, но это оружие с ядерным следом. И этот вид оружия применялся в Югославии, оценок окончательных нет, запрета на это оружие – тоже нет. Но отложенные последствия могут быть очень тяжелыми, потому что сами сербы, бывшие югославы, говорят о значительном росте онкологических заболеваний", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев пояснил, что урановый сердечник - это очень плотная составляющая, она очень хорошо прошибает броню.
"И как бы оно и ладно было бы, просто в войне главное – уничтожить противника, но проблема в том, что грязь от нее все равно остается. Насколько она опасна, мы судить не можем", - отметил он.
Адвокат рассказал о процессе против НАТО за использование обедненного урана
По мнению Медведева, населению Украины
стоит задуматься о целесообразности применения таких вооружений.
"Я думаю, что в настоящий момент неплохо бы даже самому населению, оставшемуся в пределах украинского государства, задаться вопросом: они хотят, чтобы такие средства поражения использовались? Ведь это они открывают ящик Пандоры. Они это делают, а не наоборот", - сказал зампредседателя Совбеза РФ
.
По его словам, период полураспада урана составляет 3,5 миллиарда лет, степень радиоактивности обедненного урана ниже, чем обычного, но она есть, "и в конечном счете все это оставляет радиоактивный след".
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
Замминистра обороны Великобритании
Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон
передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби
заявил, что США
не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями".
Президент России Владимир Путин
, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова
охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.