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Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине

Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 24.03.2023

Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине

Сотрудники полиции во время богослужения ворвались в храм в Черновицкой области на Украине и силой вытолкали пожилого священника, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:51

2023-03-24T11:51

2023-03-24T11:51

украина

петр порошенко

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

черновицкая область

киев

в мире

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции во время богослужения ворвались в храм в Черновицкой области на Украине и силой вытолкали пожилого священника, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе УПЦ. "Черновицкая область, село Бабин. Полицейские выталкивают 65-летнего священника Кельменецкого района из своего храма во время свершения таинства. При этом один из полицейских, который тащил протоиерея Иоанна Процюка, который даже не снял богослужебное одеяние, кричал ему: "Прекратите совершать правонарушения!". Полицейские ворвались в храм, чтобы передать его "ПЦУ", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале с видеозаписью инцидента. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, черновицкая область, киев, в мире