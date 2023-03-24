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Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
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11:51 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/upts-1860323635.html
Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине
Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине
Сотрудники полиции во время богослужения ворвались в храм в Черновицкой области на Украине и силой вытолкали пожилого священника, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:51
2023-03-24T11:51
украина
петр порошенко
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
черновицкая область
киев
в мире
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции во время богослужения ворвались в храм в Черновицкой области на Украине и силой вытолкали пожилого священника, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе УПЦ. "Черновицкая область, село Бабин. Полицейские выталкивают 65-летнего священника Кельменецкого района из своего храма во время свершения таинства. При этом один из полицейских, который тащил протоиерея Иоанна Процюка, который даже не снял богослужебное одеяние, кричал ему: "Прекратите совершать правонарушения!". Полицейские ворвались в храм, чтобы передать его "ПЦУ", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале с видеозаписью инцидента. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html
украина
черновицкая область
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украина, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, черновицкая область, киев, в мире
Украина, Петр Порошенко, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Черновицкая область, Киев, В мире
Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине

Полицейские ворвались в храм канонической УПЦ на Украине и вытолкали священника

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции во время богослужения ворвались в храм в Черновицкой области на Украине и силой вытолкали пожилого священника, сообщили в пятницу в информационно-просветительском отделе УПЦ.
"Черновицкая область, село Бабин. Полицейские выталкивают 65-летнего священника Кельменецкого района из своего храма во время свершения таинства. При этом один из полицейских, который тащил протоиерея Иоанна Процюка, который даже не снял богослужебное одеяние, кричал ему: "Прекратите совершать правонарушения!". Полицейские ворвались в храм, чтобы передать его "ПЦУ", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале с видеозаписью инцидента.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печерской лавры
16 марта, 12:34
 
УкраинаПетр ПорошенкоКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦЧерновицкая областьКиевВ мире
 
 
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