https://ria.ru/20230324/ukraina-1860518299.html

На Украине расширят программу строительства фортификационных сооружений

На Украине расширят программу строительства фортификационных сооружений - РИА Новости, 24.03.2023

На Украине расширят программу строительства фортификационных сооружений

Правительство Украины приняло постановление о расширении строительства фортификационных сооружений, бюджетом предусмотрено более 27 миллионов долларов, заявил... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T21:13

2023-03-24T21:13

2023-03-24T21:13

в мире

украина

денис шмыгаль

ровненская область

белоруссия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство Украины приняло постановление о расширении строительства фортификационных сооружений, бюджетом предусмотрено более 27 миллионов долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В начале марта Шмыгаль сообщил, что кабмин Украины принял решение о неотложном строительстве военных фортификационных сооружений в отдельных областях. Ранее сообщалось о возведении оборонительных сооружений на границах с Белоруссией - в Киевской и Ровненской областях Украины.

https://ria.ru/20230226/primirenie-1854449169.html

украина

ровненская область

белоруссия

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в мире, украина, денис шмыгаль, ровненская область, белоруссия