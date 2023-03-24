https://ria.ru/20230324/ukraina-1860505886.html
Решение Макрона по Украине привело французского политика в ярость
Решение Макрона по Украине привело французского политика в ярость - РИА Новости, 24.03.2023
Решение Макрона по Украине привело французского политика в ярость
Президент Франции Эммануэль Макрон стремится развязать третью мировую войну поставками снарядов для украинской армии, написал экс-европарламентарий Флориан... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:45
2023-03-24T19:45
2023-03-24T19:49
политика
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франция
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон стремится развязать третью мировую войну поставками снарядов для украинской армии, написал экс-европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо неоднократно критиковал западные страны за антироссийскую политику и поставки оружия ВСУ, которые затягивают конфликт на Украине. Он призывал отменить санкции Евросоюза против Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли бывший депутат называл "безумными", а сами ограничительные меры "глупыми".
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политика, украина, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
Решение Макрона по Украине привело французского политика в ярость
Французский политик Филиппо обрушился на Макрона из-за решения по поставкам ракет для ВСУ