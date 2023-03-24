Решение Макрона по Украине привело французского политика в ярость

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"Макрон объявил, что ускорит поставки ракет всех типов (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому. (У Парижа. — Прим. ред.) нет денег на пенсии и больницы, но есть деньги для Украины. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!" — возмутился он.