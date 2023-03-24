Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 24.03.2023 (обновлено: 22:02 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860495175.html
Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон
Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 24.03.2023
Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон
Лидеры стран Евросоюза подтвердили в разговоре с Владимиром Зеленским, что помогут Украине "победить" в конфликте с Россией, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:03
2023-03-24T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
эммануэль макрон
евросоюз
франция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg
ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза подтвердили в разговоре с Владимиром Зеленским, что помогут Украине "победить" в конфликте с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.Французский президент подчеркнул, что Киеву продолжат оказывать поддержку на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном.Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе поддержали план по ускоренным поставкам Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и министерств обороны союза согласовали на политическом уровне план, предусматривающий передачу Киеву в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона снарядов. Также речь шла о совместных закупках и производстве для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858475316.html
https://ria.ru/20230311/parizh-1857208693.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_31f3e76d8ac822e137f70bce3680e9d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, эммануэль макрон, евросоюз, франция, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Франция, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон

Макрон: лидеры ЕС подтвердили Зеленскому, что помогут Украине "победить" Россию

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза подтвердили в разговоре с Владимиром Зеленским, что помогут Украине "победить" в конфликте с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.
«
"Послушав Зеленского по видеосвязи, мы вновь подтвердили ему нашу поддержку и помощь с тем, чтобы победить агрессию со стороны России", — сказал Макрон.
Французский президент подчеркнул, что Киеву продолжат оказывать поддержку на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном.
Французский танк Leclerc - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Французский политик объяснил, почему Париж все еще не отправил танки Киеву
17 марта, 06:33
Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе поддержали план по ускоренным поставкам Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и министерств обороны союза согласовали на политическом уровне план, предусматривающий передачу Киеву в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона снарядов. Также речь шла о совместных закупках и производстве для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Госдуме напомнили Макрону, как русская армия вошла в Париж
11 марта, 12:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЭммануэль МакронЕвросоюзФранцияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала