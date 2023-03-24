Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон
Макрон: лидеры ЕС подтвердили Зеленскому, что помогут Украине "победить" Россию
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза подтвердили в разговоре с Владимиром Зеленским, что помогут Украине "победить" в конфликте с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.
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"Послушав Зеленского по видеосвязи, мы вновь подтвердили ему нашу поддержку и помощь с тем, чтобы победить агрессию со стороны России", — сказал Макрон.
Французский президент подчеркнул, что Киеву продолжат оказывать поддержку на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном.
Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе поддержали план по ускоренным поставкам Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и министерств обороны союза согласовали на политическом уровне план, предусматривающий передачу Киеву в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона снарядов. Также речь шла о совместных закупках и производстве для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.