https://ria.ru/20230324/ukraina-1860495175.html

Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон

Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон - РИА Новости, 24.03.2023

Лидеры ЕС пообещали Зеленскому помочь "победить" Россию, заявил Макрон

Лидеры стран Евросоюза подтвердили в разговоре с Владимиром Зеленским, что помогут Украине "победить" в конфликте с Россией, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:03

2023-03-24T19:03

2023-03-24T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

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ПАРИЖ, 24 мар — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза подтвердили в разговоре с Владимиром Зеленским, что помогут Украине "победить" в конфликте с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.Французский президент подчеркнул, что Киеву продолжат оказывать поддержку на всех уровнях — политическом, экономическом, военном и гуманитарном.Накануне лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе поддержали план по ускоренным поставкам Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Ранее главы МИД и министерств обороны союза согласовали на политическом уровне план, предусматривающий передачу Киеву в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона снарядов. Также речь шла о совместных закупках и производстве для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе. Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858475316.html

https://ria.ru/20230311/parizh-1857208693.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, эммануэль макрон, евросоюз, франция, нато, ситуация в днр и лнр