https://ria.ru/20230324/ukraina-1860475688.html

МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине

МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине - РИА Новости, 24.03.2023

МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет механизмов, которые бы позволили удержать этнических армян - украинских и российских граждан - от боевых... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:00

2023-03-24T18:00

2023-03-24T19:04

специальная военная операция на украине

в мире

армения

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арарат мирзоян

мид армении

ситуация в днр и лнр

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ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет механизмов, которые бы позволили удержать этнических армян - украинских и российских граждан - от боевых действий на Украине. "Механизмов удержать армян - граждан РФ и Украины - от этих действий нет, так как это граждане конкретных государств, у которых есть права и обязанности", - сказал Мирзоян в ходе заседания комиссии по внешним связям парламента. При этом он отметил, что МИД Армении с февраля 2022 года проделал большую работу для эвакуации граждан Армении из зоны боевых действий и их возвращения на родину.

https://ria.ru/20230224/aktsiya-1854149431.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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