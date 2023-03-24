https://ria.ru/20230324/ukraina-1860475688.html
МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине
МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет механизмов, которые бы позволили удержать этнических армян - украинских и российских граждан - от боевых... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:00
2023-03-24T18:00
2023-03-24T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
армения
украина
россия
арарат мирзоян
мид армении
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5feaaac095560a013b6cb195b5e89dc4.jpg
ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет механизмов, которые бы позволили удержать этнических армян - украинских и российских граждан - от боевых действий на Украине. "Механизмов удержать армян - граждан РФ и Украины - от этих действий нет, так как это граждане конкретных государств, у которых есть права и обязанности", - сказал Мирзоян в ходе заседания комиссии по внешним связям парламента. При этом он отметил, что МИД Армении с февраля 2022 года проделал большую работу для эвакуации граждан Армении из зоны боевых действий и их возвращения на родину.
https://ria.ru/20230224/aktsiya-1854149431.html
армения
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_21fa3e24ee4a52ccd48c5ec447909248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, украина, россия, арарат мирзоян, мид армении, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Армения, Украина, Россия, Арарат Мирзоян, МИД Армении, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине
МИД Армении: механизмов для удержания российских и украинских армян от участия в боях нет