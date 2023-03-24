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МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 24.03.2023 (обновлено: 19:04 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860475688.html
МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине
МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет механизмов, которые бы позволили удержать этнических армян - украинских и российских граждан - от боевых... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:00
2023-03-24T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
армения
украина
россия
арарат мирзоян
мид армении
ситуация в днр и лнр
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ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет механизмов, которые бы позволили удержать этнических армян - украинских и российских граждан - от боевых действий на Украине. "Механизмов удержать армян - граждан РФ и Украины - от этих действий нет, так как это граждане конкретных государств, у которых есть права и обязанности", - сказал Мирзоян в ходе заседания комиссии по внешним связям парламента. При этом он отметил, что МИД Армении с февраля 2022 года проделал большую работу для эвакуации граждан Армении из зоны боевых действий и их возвращения на родину.
https://ria.ru/20230224/aktsiya-1854149431.html
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в мире, армения, украина, россия, арарат мирзоян, мид армении, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Армения, Украина, Россия, Арарат Мирзоян, МИД Армении, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Армении рассказал об отношении к армянам, участвующим в боях на Украине

МИД Армении: механизмов для удержания российских и украинских армян от участия в боях нет

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет механизмов, которые бы позволили удержать этнических армян - украинских и российских граждан - от боевых действий на Украине.
"Механизмов удержать армян - граждан РФ и Украины - от этих действий нет, так как это граждане конкретных государств, у которых есть права и обязанности", - сказал Мирзоян в ходе заседания комиссии по внешним связям парламента.
При этом он отметил, что МИД Армении с февраля 2022 года проделал большую работу для эвакуации граждан Армении из зоны боевых действий и их возвращения на родину.
Акция в поддержку специальной военной операции у посольства РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
В Ереване прошла акция в поддержку спецоперации
24 февраля, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАрменияУкраинаРоссияАрарат МирзоянМИД АрменииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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