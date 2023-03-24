https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html

Бразилия предложила собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине

Бразилия предложила собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.03.2023

Бразилия предложила собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине, сообщила британская РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:43

2023-03-24T17:43

2023-03-24T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

украина

китай

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на главу МИД республики Мауру Виейру. Глава государства планирует выступить с таким предложением во время визита в КНР. "Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации какой-либо встречи, которая бы привела к мирному процессу. <...> Президент столько раз говорил, что много слышит о конфликте, но очень мало слов о мире. Он заинтересован в мирных переговорах", — заявил министр в интервью газете. Как отметил Виейра, поездка Лулы да Силвы в Китай демонстрирует возвращение страны к более проактивной роли на мировой арене. Министр пообещал восстановить бразильскую политику "поддержания контакта с каждой страной". В пятницу офис Лулы да Силвы сообщил о переносе начала визита бразильского лидера в Китай на воскресенье. Согласно сообщению, причиной стала легкая форма пневмонии, диагностированная у президента. В марте Лула да Силва заявил, что во время визита в Китай он обсудит ситуацию на Украине и вопрос о достижении мира.

https://ria.ru/20230320/plan-1859222932.html

https://ria.ru/20221209/posol-1837368303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, украина, китай, ситуация в днр и лнр