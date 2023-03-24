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Бразилия предложила собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 24.03.2023 (обновлено: 18:14 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html
Бразилия предложила собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине
Бразилия предложила собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
Бразилия предложила собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине, сообщила британская РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:43
2023-03-24T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
украина
китай
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на главу МИД республики Мауру Виейру. Глава государства планирует выступить с таким предложением во время визита в КНР. "Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации какой-либо встречи, которая бы привела к мирному процессу. &lt;...&gt; Президент столько раз говорил, что много слышит о конфликте, но очень мало слов о мире. Он заинтересован в мирных переговорах", — заявил министр в интервью газете. Как отметил Виейра, поездка Лулы да Силвы в Китай демонстрирует возвращение страны к более проактивной роли на мировой арене. Министр пообещал восстановить бразильскую политику "поддержания контакта с каждой страной". В пятницу офис Лулы да Силвы сообщил о переносе начала визита бразильского лидера в Китай на воскресенье. Согласно сообщению, причиной стала легкая форма пневмонии, диагностированная у президента. В марте Лула да Силва заявил, что во время визита в Китай он обсудит ситуацию на Украине и вопрос о достижении мира.
https://ria.ru/20230320/plan-1859222932.html
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, украина, китай, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Украина, Китай, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бразилия предложила собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине

Президент Бразилии Лула предложил собрать "мирный клуб" для урегулирования на Украине

© AP Photo / Andre PennerПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Andre Penner
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта на Украине, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на главу МИД республики Мауру Виейру.
Глава государства планирует выступить с таким предложением во время визита в КНР.
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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"Мы очень заинтересованы в содействии или помощи в организации какой-либо встречи, которая бы привела к мирному процессу. <...> Президент столько раз говорил, что много слышит о конфликте, но очень мало слов о мире. Он заинтересован в мирных переговорах", — заявил министр в интервью газете.
Как отметил Виейра, поездка Лулы да Силвы в Китай демонстрирует возвращение страны к более проактивной роли на мировой арене. Министр пообещал восстановить бразильскую политику "поддержания контакта с каждой страной".
В пятницу офис Лулы да Силвы сообщил о переносе начала визита бразильского лидера в Китай на воскресенье. Согласно сообщению, причиной стала легкая форма пневмонии, диагностированная у президента.
В марте Лула да Силва заявил, что во время визита в Китай он обсудит ситуацию на Украине и вопрос о достижении мира.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваУкраинаКитайСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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