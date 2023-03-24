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Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 24.03.2023
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15:25 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860416238.html
Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией
Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 24.03.2023
Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией
Группа государств против коррупции (GRECO) сообщила, что правительство Украины "удовлетворительно" выполнило 15 из 31 рекомендации, при этом 7 из... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T15:25
2023-03-24T15:25
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа государств против коррупции (GRECO) сообщила, что правительство Украины "удовлетворительно" выполнило 15 из 31 рекомендации, при этом 7 из предоставленных рекомендаций не выполнила вообще. "GRECO делает вывод, что Украина удовлетворительно или удовлетворительным образом выполнила пятнадцать из тридцати одной рекомендации, содержащейся в отчете о четвертом раунде оценки. Из остальных рекомендаций девять выполнены частично, а семь – не выполнены", - приводит текст отчета GRECO издание УНН. Сообщается, что Совет Европы отметил "проработку украинскими властями указанных рекомендаций", однако она находится пока что "на начальной стадии". Европейская организация попросила Киев предоставить отчет о мерах для исполнения "невыполненных рекомендаций" до 31 марта 2024 года. Из отчета следует, что невыполненными остаются следующие рекомендации: установить критерии для проведения аттестации судей, ввести правила взаимодействия парламента с лоббистами, более точно определить дисциплинарные нарушения для прокуроров и судей, расширить диапазон доступных дисциплинарных санкций, внести изменения в уставный состав квалификационно-дисциплинарной комиссии, чтобы обеспечить абсолютное большинство прокуроров-практиков, избранных их коллегами, а также ввести систему случайного распределения дел между отдельными прокурорами. По информации из открытых источников, GRECO состоит из 49 государств, среди которых европейские государства, а также США. Основной целью организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией и установление антикоррупционных стандартов.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860328855.html
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в мире, украина, киев, сша, совет европы
В мире, Украина, Киев, США, Совет Европы
Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией

GRECO: Украина выполнила лишь 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией

© AP Photo / Daniel ColeФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Флаги Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа государств против коррупции (GRECO) сообщила, что правительство Украины "удовлетворительно" выполнило 15 из 31 рекомендации, при этом 7 из предоставленных рекомендаций не выполнила вообще.
"GRECO делает вывод, что Украина удовлетворительно или удовлетворительным образом выполнила пятнадцать из тридцати одной рекомендации, содержащейся в отчете о четвертом раунде оценки. Из остальных рекомендаций девять выполнены частично, а семь – не выполнены", - приводит текст отчета GRECO издание УНН.
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Из отчета следует, что невыполненными остаются следующие рекомендации: установить критерии для проведения аттестации судей, ввести правила взаимодействия парламента с лоббистами, более точно определить дисциплинарные нарушения для прокуроров и судей, расширить диапазон доступных дисциплинарных санкций, внести изменения в уставный состав квалификационно-дисциплинарной комиссии, чтобы обеспечить абсолютное большинство прокуроров-практиков, избранных их коллегами, а также ввести систему случайного распределения дел между отдельными прокурорами.
По информации из открытых источников, GRECO состоит из 49 государств, среди которых европейские государства, а также США. Основной целью организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией и установление антикоррупционных стандартов.
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