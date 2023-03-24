https://ria.ru/20230324/ukraina-1860416238.html

Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией

Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией - РИА Новости, 24.03.2023

Украина выполнила 15 из 31 рекомендации Запада по борьбе с коррупцией

Группа государств против коррупции (GRECO) сообщила, что правительство Украины "удовлетворительно" выполнило 15 из 31 рекомендации, при этом 7 из... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:25

2023-03-24T15:25

2023-03-24T15:25

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группа государств против коррупции (GRECO) сообщила, что правительство Украины "удовлетворительно" выполнило 15 из 31 рекомендации, при этом 7 из предоставленных рекомендаций не выполнила вообще. "GRECO делает вывод, что Украина удовлетворительно или удовлетворительным образом выполнила пятнадцать из тридцати одной рекомендации, содержащейся в отчете о четвертом раунде оценки. Из остальных рекомендаций девять выполнены частично, а семь – не выполнены", - приводит текст отчета GRECO издание УНН. Сообщается, что Совет Европы отметил "проработку украинскими властями указанных рекомендаций", однако она находится пока что "на начальной стадии". Европейская организация попросила Киев предоставить отчет о мерах для исполнения "невыполненных рекомендаций" до 31 марта 2024 года. Из отчета следует, что невыполненными остаются следующие рекомендации: установить критерии для проведения аттестации судей, ввести правила взаимодействия парламента с лоббистами, более точно определить дисциплинарные нарушения для прокуроров и судей, расширить диапазон доступных дисциплинарных санкций, внести изменения в уставный состав квалификационно-дисциплинарной комиссии, чтобы обеспечить абсолютное большинство прокуроров-практиков, избранных их коллегами, а также ввести систему случайного распределения дел между отдельными прокурорами. По информации из открытых источников, GRECO состоит из 49 государств, среди которых европейские государства, а также США. Основной целью организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией и установление антикоррупционных стандартов.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860328855.html

https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, сша, совет европы