https://ria.ru/20230324/ukraina-1860400905.html

Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных

Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных - РИА Новости, 24.03.2023

Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных

Группировка ВС РФ "Центр" на Красно-Лиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:55

2023-03-24T14:55

2023-03-24T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_f9b430941a54b9b627dbaecf91e134f2.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Красно-Лиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, на красно-лиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск ВС РФ "Центр" поражена живая сила и техника противника в районе Невского в ЛНР, а также в районе Ямполовки и Григоровки в ДНР. "За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф