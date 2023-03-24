https://ria.ru/20230324/ukraina-1860400905.html
Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных
Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных - РИА Новости, 24.03.2023
Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных
Группировка ВС РФ "Центр" на Красно-Лиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:55
2023-03-24T14:55
2023-03-24T14:55
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Красно-Лиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, на красно-лиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск ВС РФ "Центр" поражена живая сила и техника противника в районе Невского в ЛНР, а также в районе Ямполовки и Григоровки в ДНР. "За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных
Минобороны: группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных