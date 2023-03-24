Рейтинг@Mail.ru
Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860400905.html
Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных
Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных - РИА Новости, 24.03.2023
Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных
Группировка ВС РФ "Центр" на Красно-Лиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:55
2023-03-24T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_f9b430941a54b9b627dbaecf91e134f2.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Красно-Лиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, на красно-лиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск ВС РФ "Центр" поражена живая сила и техника противника в районе Невского в ЛНР, а также в районе Ямполовки и Григоровки в ДНР. "За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857458437_211:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_27ea83035a1aa7ffa8723203278eeacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных

Минобороны: группировка ВС России "Центр" за сутки уничтожила до 125 украинских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на Красно-Лиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на красно-лиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск ВС РФ "Центр" поражена живая сила и техника противника в районе Невского в ЛНР, а также в районе Ямполовки и Григоровки в ДНР.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
Фото, предположительно, с бронетранспортером Eagle I в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Швейцария расследует, как ее военная техника оказалась на Украине
Вчера, 14:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала