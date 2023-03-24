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Урановые снаряды нанесут вред здоровью украинцев, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
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13:43 24.03.2023 (обновлено: 15:38 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860374975.html
Урановые снаряды нанесут вред здоровью украинцев, заявили в Минобороны
Урановые снаряды нанесут вред здоровью украинцев, заявили в Минобороны - РИА Новости, 24.03.2023
Урановые снаряды нанесут вред здоровью украинцев, заявили в Минобороны
Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил в пятницу РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T13:43
2023-03-24T15:38
в мире
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украина
великобритания
джон кирби
игорь кириллов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. "Несмотря на то, что применение таких боеприпасов (с обеднённым ураном) окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности, Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму", - сказал он. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями". Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
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в мире, россия, украина, великобритания, джон кирби, игорь кириллов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Джон Кирби, Игорь Кириллов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Урановые снаряды нанесут вред здоровью украинцев, заявили в Минобороны

Минобороны: применение снарядов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военным ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Несмотря на то, что применение таких боеприпасов (с обеднённым ураном) окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО, в частности, Великобритания, выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму", - сказал он.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Шутки кончились. Чем Россия ответит на поставки урановых снарядов Киеву
22 марта, 12:51
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не отправят на Украину боеприпасы с обедненным ураном, но уверены, что они не несут радиоактивной угрозы, по его словам, это "вооружение обычного типа и используется уже десятилетиями".
Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Британцы устыдились решения Лондона передать урановые боеприпасы ВСУ
22 марта, 09:56
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияДжон КирбиИгорь КирилловВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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