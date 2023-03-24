https://ria.ru/20230324/ukraina-1860331192.html

Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев

Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев

Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:12

2023-03-24T12:12

2023-03-24T12:12

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Насчёт того, нужно ли нам что-то форсировать, – ну нет, конечно. Мы заинтересованы в том, чтобы всё это разрешилось мирным образом через переговоры. Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине, что им не разрешают это делать за океаном", - сказал Медведев в ответ на вопрос, не нужен ли России прямой конфликт с НАТО. Он добавил, что за океаном "одна, но пламенная страсть или цель – нанести максимальный урон Российской Федерации".

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860328855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, дмитрий медведев, нато