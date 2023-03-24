https://ria.ru/20230324/ukraina-1860331192.html
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев
Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:12
2023-03-24T12:12
2023-03-24T12:12
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029550_0:323:2992:2006_1920x0_80_0_0_a74c538d724323aa0182ab992c3426db.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Насчёт того, нужно ли нам что-то форсировать, – ну нет, конечно. Мы заинтересованы в том, чтобы всё это разрешилось мирным образом через переговоры. Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине, что им не разрешают это делать за океаном", - сказал Медведев в ответ на вопрос, не нужен ли России прямой конфликт с НАТО. Он добавил, что за океаном "одна, но пламенная страсть или цель – нанести максимальный урон Российской Федерации".
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860328855.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860029550_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_098d037a67d877d6ef3d89e6d01bf84e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев
Медведев: Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине через переговоры