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Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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12:12 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860331192.html
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев
Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:12
2023-03-24T12:12
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Насчёт того, нужно ли нам что-то форсировать, – ну нет, конечно. Мы заинтересованы в том, чтобы всё это разрешилось мирным образом через переговоры. Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине, что им не разрешают это делать за океаном", - сказал Медведев в ответ на вопрос, не нужен ли России прямой конфликт с НАТО. Он добавил, что за океаном "одна, но пламенная страсть или цель – нанести максимальный урон Российской Федерации".
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в мире, россия, украина, дмитрий медведев, нато
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, НАТО
Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине, заявил Медведев

Медведев: Россия заинтересована в разрешении конфликта на Украине через переговоры

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта на Украине через переговоры, но "за океаном" Киеву этого не разрешают, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Насчёт того, нужно ли нам что-то форсировать, – ну нет, конечно. Мы заинтересованы в том, чтобы всё это разрешилось мирным образом через переговоры. Другой вопрос, что нам пока на той стороне, во всяком случае публично, отвечают, что они в этом не заинтересованы. Отвечают по одной простой причине, что им не разрешают это делать за океаном", - сказал Медведев в ответ на вопрос, не нужен ли России прямой конфликт с НАТО.
Он добавил, что за океаном "одна, но пламенная страсть или цель – нанести максимальный урон Российской Федерации".
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