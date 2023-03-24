https://ria.ru/20230324/ukraina-1860327423.html

Украина находится на иностранном содержании, заявил Медведев

Украина находится на иностранном содержании, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Украина находится на иностранном содержании, заявил Медведев

Украина полностью живет на иностранные деньги, ситуация в экономике там чудовищная, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:03

2023-03-24T12:03

2023-03-24T12:03

украина

дмитрий медведев

в мире

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украина полностью живет на иностранные деньги, ситуация в экономике там чудовищная, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "У них, мягко говоря, ситуация, в отличие от нас, в экономике чудовищная: вы знаете, у них там падение на 30%, инфляция колоссальная, они полностью живут на иностранные деньги. Вот представьте себе, к примеру, военные действия закончились. Украина не просто страна-банкрот, это страна на иностранном содержании в полном объёме, это несостоявшееся государство, Failed State", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230323/yaponiya-1859912913.html

украина

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украина, дмитрий медведев, в мире, экономика