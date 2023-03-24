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Украина находится на иностранном содержании, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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12:03 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860327423.html
Украина находится на иностранном содержании, заявил Медведев
Украина находится на иностранном содержании, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Украина находится на иностранном содержании, заявил Медведев
Украина полностью живет на иностранные деньги, ситуация в экономике там чудовищная, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:03
2023-03-24T12:03
украина
дмитрий медведев
в мире
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украина полностью живет на иностранные деньги, ситуация в экономике там чудовищная, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "У них, мягко говоря, ситуация, в отличие от нас, в экономике чудовищная: вы знаете, у них там падение на 30%, инфляция колоссальная, они полностью живут на иностранные деньги. Вот представьте себе, к примеру, военные действия закончились. Украина не просто страна-банкрот, это страна на иностранном содержании в полном объёме, это несостоявшееся государство, Failed State", - сказал Медведев.
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украина, дмитрий медведев, в мире, экономика
Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Экономика
Украина находится на иностранном содержании, заявил Медведев

Медведев: Украина находится на иностранном содержании в полном объеме, экономика чудовищна

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украина полностью живет на иностранные деньги, ситуация в экономике там чудовищная, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"У них, мягко говоря, ситуация, в отличие от нас, в экономике чудовищная: вы знаете, у них там падение на 30%, инфляция колоссальная, они полностью живут на иностранные деньги. Вот представьте себе, к примеру, военные действия закончились. Украина не просто страна-банкрот, это страна на иностранном содержании в полном объёме, это несостоявшееся государство, Failed State", - сказал Медведев.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Япония угодила в украинский капкан
23 марта, 08:00
 
УкраинаДмитрий МедведевВ миреЭкономика
 
 
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