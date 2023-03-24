https://ria.ru/20230324/ukraina-1860327161.html
Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев
Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев
Киев на 100% зависим от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:02
2023-03-24T12:02
2023-03-24T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
украина
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев на 100% зависим от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Осложняет? Да они бы и нескольких дней без этой помощи не протянули. Это не просто осложняет, они в полной мере, на 100% зависимы от этой помощи. Без помощи со стороны НАТО, о чём мы уже говорили, без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, ну это же абсолютно очевидно", - сказал Медведев в ответ на вопрос, насколько военная помощь Киеву извне осложняет ход СВО. Он добавил, что "чем больше они поставляют, тем, конечно, сложнее", и это "абсолютно очевидно".
https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев
Медведев заявил, что без военной помощи извне киевский режим не продержался бы и недели