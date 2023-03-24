https://ria.ru/20230324/ukraina-1860327161.html

Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев

Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023

Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев

Киев на 100% зависим от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:02

2023-03-24T12:02

2023-03-24T12:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев на 100% зависим от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Осложняет? Да они бы и нескольких дней без этой помощи не протянули. Это не просто осложняет, они в полной мере, на 100% зависимы от этой помощи. Без помощи со стороны НАТО, о чём мы уже говорили, без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, ну это же абсолютно очевидно", - сказал Медведев в ответ на вопрос, насколько военная помощь Киеву извне осложняет ход СВО. Он добавил, что "чем больше они поставляют, тем, конечно, сложнее", и это "абсолютно очевидно".

https://ria.ru/20230322/uran-1859738958.html

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украина

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Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий медведев, украина, нато, ситуация в днр и лнр