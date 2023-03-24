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Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860327161.html
Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев
Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев - РИА Новости, 24.03.2023
Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев
Киев на 100% зависим от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:02
2023-03-24T12:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев на 100% зависим от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Осложняет? Да они бы и нескольких дней без этой помощи не протянули. Это не просто осложняет, они в полной мере, на 100% зависимы от этой помощи. Без помощи со стороны НАТО, о чём мы уже говорили, без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, ну это же абсолютно очевидно", - сказал Медведев в ответ на вопрос, насколько военная помощь Киеву извне осложняет ход СВО. Он добавил, что "чем больше они поставляют, тем, конечно, сложнее", и это "абсолютно очевидно".
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безопасность, россия, дмитрий медведев, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев на сто процентов зависим от военной помощи извне, заявил Медведев

Медведев заявил, что без военной помощи извне киевский режим не продержался бы и недели

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Киев на 100% зависим от военной помощи извне, без нее киевский режим не просуществовал бы и недели, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Осложняет? Да они бы и нескольких дней без этой помощи не протянули. Это не просто осложняет, они в полной мере, на 100% зависимы от этой помощи. Без помощи со стороны НАТО, о чём мы уже говорили, без прямых вливаний денег и прямых поставок вооружений киевский режим не просуществовал бы и недели, ну это же абсолютно очевидно", - сказал Медведев в ответ на вопрос, насколько военная помощь Киеву извне осложняет ход СВО.
Он добавил, что "чем больше они поставляют, тем, конечно, сложнее", и это "абсолютно очевидно".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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