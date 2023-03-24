https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине - РИА Новости, 24.03.2023
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине
Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны, заявил офицер... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:12
2023-03-24T10:12
2023-03-24T13:41
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вооруженные силы украины
скотт риттер
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, Соединенные Штаты отклоняют все предложения о мире или прекращении огня, поскольку Вашингтону необходим этот конфликт между Россией и Украиной.В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860247466.html
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в мире, сша, украина, джон кирби, джо байден, вооруженные силы украины, скотт риттер
В мире, США, Украина, Джон Кирби, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США