https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html

Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине

Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине - РИА Новости, 24.03.2023

Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине

Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны, заявил офицер... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:12

2023-03-24T10:12

2023-03-24T13:41

в мире

сша

украина

джон кирби

джо байден

вооруженные силы украины

скотт риттер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, Соединенные Штаты отклоняют все предложения о мире или прекращении огня, поскольку Вашингтону необходим этот конфликт между Россией и Украиной.В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860247466.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, джон кирби, джо байден, вооруженные силы украины, скотт риттер