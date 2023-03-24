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Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине - РИА Новости, 24.03.2023
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10:12 24.03.2023 (обновлено: 13:41 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине - РИА Новости, 24.03.2023
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине
Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны, заявил офицер... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:12
2023-03-24T13:41
в мире
сша
украина
джон кирби
джо байден
вооруженные силы украины
скотт риттер
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.По его словам, Соединенные Штаты отклоняют все предложения о мире или прекращении огня, поскольку Вашингтону необходим этот конфликт между Россией и Украиной.В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860247466.html
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в мире, сша, украина, джон кирби, джо байден, вооруженные силы украины, скотт риттер
В мире, США, Украина, Джон Кирби, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер
Американский разведчик рассказал, что приготовили США Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Решение правительства США выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, Джо Байдена и правительства США", — утверждает бывший военный.

По его словам, Соединенные Штаты отклоняют все предложения о мире или прекращении огня, поскольку Вашингтону необходим этот конфликт между Россией и Украиной.
В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По его мнению, киевский режим перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью потерпит поражение.
Митинг в США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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В миреСШАУкраинаДжон КирбиДжо БайденВооруженные силы УкраиныСкотт Риттер
 
 
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