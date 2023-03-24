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Американцы предложили "расчленить" Украину - РИА Новости, 24.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860247466.html
Американцы предложили "расчленить" Украину
Американцы предложили "расчленить" Украину - РИА Новости, 24.03.2023
Американцы предложили "расчленить" Украину
Читатели американского издания The American Thinker поддержали позицию американского политолога Дэвида Голдмана, предрекшего поражение Украины в конфликте с... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T03:11
2023-03-24T03:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Читатели американского издания The American Thinker поддержали позицию американского политолога Дэвида Голдмана, предрекшего поражение Украины в конфликте с Россией.Издание опубликовало пересказ статьи в Asia Times, в которой Голдман предрекает Киеву поражение из-за превосходства России и неспособности Запада предоставить достаточно ресурсов для продолжения боевых действий. Политолог также сослался на мнение одного из участников недавнего закрытого совещания американской военно-политической верхушки, который предположил, что Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется принять мирный план, подготовленный Китаем."Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше. Исторически Россия и Польша контролировали то, что сейчас называется Украиной, большую часть последних 700 лет", - написал bill53."Украина не победит. Угадайте, куда пойдут все американские денежные вложения в Украину?" - заметила Anna Stark."Все деньги на самом деле уходят частным подрядчикам армии США" - указал в ответ Gafferguy."Как хорошо, что мы не можем победить в этой войне. США сейчас стали представлять не свободу и добро, а ложь и коррупцию" - высказал мнение Kent Ramsay."И когда Россия будет праздновать победу, Запад останется без оружия…" - добавил Curt.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230323/plan-1859929859.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230322/medvedev-1859913737.html
украина
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украина, россия, владимир зеленский, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Киев
Американцы предложили "расчленить" Украину

Читатели AT высказались за раздел обреченной на поражение Украины

© РИА НовостиМитинг в США
Митинг в США - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости
Митинг в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Читатели американского издания The American Thinker поддержали позицию американского политолога Дэвида Голдмана, предрекшего поражение Украины в конфликте с Россией.
Издание опубликовало пересказ статьи в Asia Times, в которой Голдман предрекает Киеву поражение из-за превосходства России и неспособности Запада предоставить достаточно ресурсов для продолжения боевых действий. Политолог также сослался на мнение одного из участников недавнего закрытого совещания американской военно-политической верхушки, который предположил, что Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется принять мирный план, подготовленный Китаем.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
СМИ: Россия унижает США, оказывая им услугу
Вчера, 05:14
"Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше. Исторически Россия и Польша контролировали то, что сейчас называется Украиной, большую часть последних 700 лет", - написал bill53.
"Украина не победит. Угадайте, куда пойдут все американские денежные вложения в Украину?" - заметила Anna Stark.
"Все деньги на самом деле уходят частным подрядчикам армии США" - указал в ответ Gafferguy.
"Как хорошо, что мы не можем победить в этой войне. США сейчас стали представлять не свободу и добро, а ложь и коррупцию" - высказал мнение Kent Ramsay.
"И когда Россия будет праздновать победу, Запад останется без оружия…" - добавил Curt.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Медведев: поставки Западом оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис
22 марта, 22:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТОКиев
 
 
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