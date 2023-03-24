https://ria.ru/20230324/ukraina-1860247466.html

Американцы предложили "расчленить" Украину

Американцы предложили "расчленить" Украину - РИА Новости, 24.03.2023

Американцы предложили "расчленить" Украину

Читатели американского издания The American Thinker поддержали позицию американского политолога Дэвида Голдмана, предрекшего поражение Украины в конфликте с... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T03:11

2023-03-24T03:11

2023-03-24T03:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

нато

киев

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Читатели американского издания The American Thinker поддержали позицию американского политолога Дэвида Голдмана, предрекшего поражение Украины в конфликте с Россией.Издание опубликовало пересказ статьи в Asia Times, в которой Голдман предрекает Киеву поражение из-за превосходства России и неспособности Запада предоставить достаточно ресурсов для продолжения боевых действий. Политолог также сослался на мнение одного из участников недавнего закрытого совещания американской военно-политической верхушки, который предположил, что Владимиру Зеленскому в конечном итоге придется принять мирный план, подготовленный Китаем."Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше. Исторически Россия и Польша контролировали то, что сейчас называется Украиной, большую часть последних 700 лет", - написал bill53."Украина не победит. Угадайте, куда пойдут все американские денежные вложения в Украину?" - заметила Anna Stark."Все деньги на самом деле уходят частным подрядчикам армии США" - указал в ответ Gafferguy."Как хорошо, что мы не можем победить в этой войне. США сейчас стали представлять не свободу и добро, а ложь и коррупцию" - высказал мнение Kent Ramsay."И когда Россия будет праздновать победу, Запад останется без оружия…" - добавил Curt.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230323/plan-1859929859.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230322/medvedev-1859913737.html

украина

россия

киев

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украина, россия, владимир зеленский, нато, киев