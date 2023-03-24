https://ria.ru/20230324/ugrozy-1860464253.html

Румынский сенатор заявила о получении смертельных угроз от Киева

Румынский сенатор заявила о получении смертельных угроз от Киева - РИА Новости, 24.03.2023

Румынский сенатор заявила о получении смертельных угроз от Киева

Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать часть территории Украины, сообщила о получении угроз от МИД этой страны. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T17:21

2023-03-24T17:21

2023-03-24T18:45

в мире

украина

румыния

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860485066_0:100:1923:1182_1920x0_80_0_0_be3834428395e7ff8544fd26a9ba8ec8.jpg

КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать часть территории Украины, сообщила о получении угроз от МИД этой страны.Шошоакэ отметила, что такие попытки запугивания показывают намерение Киева физически устранять противников его нацистской политики. Она добавила, что украинские власти не имеют права решать, как будут вестись дела в румынском парламенте. Политик также подчеркнула, что разработала законопроект в том числе на базе резолюции американского сената № 148 от 11 июня 1991 года. По словам Шошоакэ, в этом документе четко указана "убежденность сената в том, что США должны поддерживать право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины". В связи с этим она уточнила, считают ли в Киеве Соединенные Штаты угрозой национальной безопасности Украины."Своим законодательным предложением я открыла путь к мирным и дипломатическим переговорам относительно границы. Поэтому угрозы, которые распространяет Украина, являются доказательством того, что их государство слабо и небезопасно и что у МИД Украины нет аргументов, поэтому оно прибегает к боевым действиям", — пояснила сенатор.Ранее сообщалось, что Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной. Кроме того, речь идет об аннексии части ее территории. В ответ на это МИД Украины заявил, что инициирует введение санкций против политика.В прошлом году Служба внешней разведки России сообщала, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

https://ria.ru/20230324/bayden-1860333356.html

украина

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, румыния, россия