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Румынский сенатор заявила о получении смертельных угроз от Киева - РИА Новости, 24.03.2023
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17:21 24.03.2023 (обновлено: 18:45 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/ugrozy-1860464253.html
Румынский сенатор заявила о получении смертельных угроз от Киева
Румынский сенатор заявила о получении смертельных угроз от Киева - РИА Новости, 24.03.2023
Румынский сенатор заявила о получении смертельных угроз от Киева
Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать часть территории Украины, сообщила о получении угроз от МИД этой страны. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T17:21
2023-03-24T18:45
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КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать часть территории Украины, сообщила о получении угроз от МИД этой страны.Шошоакэ отметила, что такие попытки запугивания показывают намерение Киева физически устранять противников его нацистской политики. Она добавила, что украинские власти не имеют права решать, как будут вестись дела в румынском парламенте. Политик также подчеркнула, что разработала законопроект в том числе на базе резолюции американского сената № 148 от 11 июня 1991 года. По словам Шошоакэ, в этом документе четко указана "убежденность сената в том, что США должны поддерживать право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины". В связи с этим она уточнила, считают ли в Киеве Соединенные Штаты угрозой национальной безопасности Украины."Своим законодательным предложением я открыла путь к мирным и дипломатическим переговорам относительно границы. Поэтому угрозы, которые распространяет Украина, являются доказательством того, что их государство слабо и небезопасно и что у МИД Украины нет аргументов, поэтому оно прибегает к боевым действиям", — пояснила сенатор.Ранее сообщалось, что Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной. Кроме того, речь идет об аннексии части ее территории. В ответ на это МИД Украины заявил, что инициирует введение санкций против политика.В прошлом году Служба внешней разведки России сообщала, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html
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в мире, украина, румыния, россия
В мире, Украина, Румыния, Россия
Румынский сенатор заявила о получении смертельных угроз от Киева

Румынский сенатор Шошоакэ заявила о получении смертельных угроз от МИД Украины

© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
Диана Йовановичи-Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Румынский сенатор Диана Шошоакэ, предложившая аннексировать часть территории Украины, сообщила о получении угроз от МИД этой страны.
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"Ответ Министерству иностранных дел Украины, которое угрожает мне смертью. Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства", — написала она в Facebook*.

Шошоакэ отметила, что такие попытки запугивания показывают намерение Киева физически устранять противников его нацистской политики. Она добавила, что украинские власти не имеют права решать, как будут вестись дела в румынском парламенте.
Политик также подчеркнула, что разработала законопроект в том числе на базе резолюции американского сената № 148 от 11 июня 1991 года. По словам Шошоакэ, в этом документе четко указана "убежденность сената в том, что США должны поддерживать право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины". В связи с этим она уточнила, считают ли в Киеве Соединенные Штаты угрозой национальной безопасности Украины.
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"Своим законодательным предложением я открыла путь к мирным и дипломатическим переговорам относительно границы. Поэтому угрозы, которые распространяет Украина, являются доказательством того, что их государство слабо и небезопасно и что у МИД Украины нет аргументов, поэтому оно прибегает к боевым действиям", — пояснила сенатор.
Ранее сообщалось, что Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной. Кроме того, речь идет об аннексии части ее территории. В ответ на это МИД Украины заявил, что инициирует введение санкций против политика.
В прошлом году Служба внешней разведки России сообщала, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату Западной Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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