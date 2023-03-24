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Полиция проверит заявление об угрозах журналисту из Таганрога - РИА Новости, 24.03.2023
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11:48 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/ugrozy-1860323285.html
Полиция проверит заявление об угрозах журналисту из Таганрога
Полиция проверит заявление об угрозах журналисту из Таганрога - РИА Новости, 24.03.2023
Полиция проверит заявление об угрозах журналисту из Таганрога
Полиция проверяет заявление об угрозах журналисту городского интернет-издания из Таганрога Ростовской области, ход проверки взят на контроль руководством ГУ МВД РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:48
2023-03-24T11:48
происшествия
таганрог
россия
ростовская область
александр хинштейн
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар – РИА Новости. Полиция проверяет заявление об угрозах журналисту городского интернет-издания из Таганрога Ростовской области, ход проверки взят на контроль руководством ГУ МВД России по региону, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее на сайте интернет-издания "Блокнот Таганрог" появилось сообщение, что на личный номер журналиста издания поступило аудиосообщение с угрозами и оскорблениями, предположительно, от методиста Дворца детского творчества (ДДТ) по научной работе Натальи Дергачевой. Она, по утверждению автора материала, в числе прочего, обвинила издание в экстремизме, а журналисту обещала "очень большие неприятности", и что "своё общественное мнение" журналист будет формировать за решёткой, отмечалось в сообщении. По версии интернет-издания "Блокнот Таганрог", угрозы стали реакцией чиновницы на публикацию в издании обращения около 30 педагогов и родителей с просьбой придать огласке ситуацию, которая происходит в ДДТ Таганрога. Горожане, как отмечается в сообщении, жаловались, что директор учреждения не даёт педагогам ключи от кабинета и не разрешает работать в выходные дни, когда наиболее удобно родителям. В связи с поступившими угрозами представитель интернет-издания "Блокнот Таганрог" обратилась с заявлением в полицию. "Двадцать третьего марта в отдел полиции №2 УМВД России по городу Таганрогу с заявлением обратилась представитель городского интернет-издания. Журналист сообщила полицейским об угрозах в свой адрес от работника одного из муниципальных учреждений дополнительного образования Таганрога в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. По данному факту проводится проверка, в ходе которой полицейские всесторонне изучат обстоятельства случившегося и примут решение в соответствии с законодательством", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Ростовской области. На данный момент РИА Новости не удалось получить комментарий от Натальи Дергачевой. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что берет под контроль ситуацию с угрозами в адрес журналиста.
https://ria.ru/20230301/mirotvorets-1855117536.html
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происшествия, таганрог, россия, ростовская область, александр хинштейн, госдума рф
Происшествия, Таганрог, Россия, Ростовская область, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Полиция проверит заявление об угрозах журналисту из Таганрога

Полиция проверит заявление об угрозах журналисту городского интернет-издания из Таганрога

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар – РИА Новости. Полиция проверяет заявление об угрозах журналисту городского интернет-издания из Таганрога Ростовской области, ход проверки взят на контроль руководством ГУ МВД России по региону, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее на сайте интернет-издания "Блокнот Таганрог" появилось сообщение, что на личный номер журналиста издания поступило аудиосообщение с угрозами и оскорблениями, предположительно, от методиста Дворца детского творчества (ДДТ) по научной работе Натальи Дергачевой. Она, по утверждению автора материала, в числе прочего, обвинила издание в экстремизме, а журналисту обещала "очень большие неприятности", и что "своё общественное мнение" журналист будет формировать за решёткой, отмечалось в сообщении.
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По версии интернет-издания "Блокнот Таганрог", угрозы стали реакцией чиновницы на публикацию в издании обращения около 30 педагогов и родителей с просьбой придать огласке ситуацию, которая происходит в ДДТ Таганрога. Горожане, как отмечается в сообщении, жаловались, что директор учреждения не даёт педагогам ключи от кабинета и не разрешает работать в выходные дни, когда наиболее удобно родителям.
В связи с поступившими угрозами представитель интернет-издания "Блокнот Таганрог" обратилась с заявлением в полицию.
"Двадцать третьего марта в отдел полиции №2 УМВД России по городу Таганрогу с заявлением обратилась представитель городского интернет-издания. Журналист сообщила полицейским об угрозах в свой адрес от работника одного из муниципальных учреждений дополнительного образования Таганрога в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. По данному факту проводится проверка, в ходе которой полицейские всесторонне изучат обстоятельства случившегося и примут решение в соответствии с законодательством", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Ростовской области.
На данный момент РИА Новости не удалось получить комментарий от Натальи Дергачевой.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что берет под контроль ситуацию с угрозами в адрес журналиста.
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