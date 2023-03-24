https://ria.ru/20230324/ugrozy-1860323285.html

Полиция проверит заявление об угрозах журналисту из Таганрога

Полиция проверит заявление об угрозах журналисту из Таганрога - РИА Новости, 24.03.2023

Полиция проверит заявление об угрозах журналисту из Таганрога

Полиция проверяет заявление об угрозах журналисту городского интернет-издания из Таганрога Ростовской области, ход проверки взят на контроль руководством ГУ МВД РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:48

2023-03-24T11:48

2023-03-24T11:48

происшествия

таганрог

россия

ростовская область

александр хинштейн

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мар – РИА Новости. Полиция проверяет заявление об угрозах журналисту городского интернет-издания из Таганрога Ростовской области, ход проверки взят на контроль руководством ГУ МВД России по региону, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее на сайте интернет-издания "Блокнот Таганрог" появилось сообщение, что на личный номер журналиста издания поступило аудиосообщение с угрозами и оскорблениями, предположительно, от методиста Дворца детского творчества (ДДТ) по научной работе Натальи Дергачевой. Она, по утверждению автора материала, в числе прочего, обвинила издание в экстремизме, а журналисту обещала "очень большие неприятности", и что "своё общественное мнение" журналист будет формировать за решёткой, отмечалось в сообщении. По версии интернет-издания "Блокнот Таганрог", угрозы стали реакцией чиновницы на публикацию в издании обращения около 30 педагогов и родителей с просьбой придать огласке ситуацию, которая происходит в ДДТ Таганрога. Горожане, как отмечается в сообщении, жаловались, что директор учреждения не даёт педагогам ключи от кабинета и не разрешает работать в выходные дни, когда наиболее удобно родителям. В связи с поступившими угрозами представитель интернет-издания "Блокнот Таганрог" обратилась с заявлением в полицию. "Двадцать третьего марта в отдел полиции №2 УМВД России по городу Таганрогу с заявлением обратилась представитель городского интернет-издания. Журналист сообщила полицейским об угрозах в свой адрес от работника одного из муниципальных учреждений дополнительного образования Таганрога в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. По данному факту проводится проверка, в ходе которой полицейские всесторонне изучат обстоятельства случившегося и примут решение в соответствии с законодательством", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Ростовской области. На данный момент РИА Новости не удалось получить комментарий от Натальи Дергачевой. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что берет под контроль ситуацию с угрозами в адрес журналиста.

https://ria.ru/20230301/mirotvorets-1855117536.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859299577.html

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россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таганрог, россия, ростовская область, александр хинштейн, госдума рф