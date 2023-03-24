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По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар - РИА Новости, 24.03.2023
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12:20 24.03.2023 (обновлено: 15:57 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/udar-1860337538.html
По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар
По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар - РИА Новости, 24.03.2023
По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар
База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:20
2023-03-24T15:57
в мире
сша
сирия
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КАИР, 24 мар — РИА Новости. База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.Ранее агентство Sputnik Arabic передавало, что пять человек пострадали в результате ракетного удара по городу Дейр-эз-Зор.Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил, что ни один гражданин исламской республики не погиб накануне в результате ударов США в Сирии. Атаки пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре.Сегодня Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, при которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным Минобороны Соединенных Штатов, дрон ударил по объекту технического обслуживания на базе в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа страны. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230305/siriya-1855976220.html
https://ria.ru/20230316/siriya-1858415345.html
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сирия
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, sputnik arabic
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Министерство обороны США, Sputnik Arabic
По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар

Американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
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КАИР, 24 мар — РИА Новости. База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.
«

"Американская база на нефтяном месторождении Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор обстреляна несколькими ракетами", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее агентство Sputnik Arabic передавало, что пять человек пострадали в результате ракетного удара по городу Дейр-эз-Зор.
Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил, что ни один гражданин исламской республики не погиб накануне в результате ударов США в Сирии. Атаки пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре.
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Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа страны. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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