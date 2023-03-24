https://ria.ru/20230324/udar-1860337538.html

По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар

По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар - РИА Новости, 24.03.2023

По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар

База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:20

2023-03-24T12:20

2023-03-24T15:57

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КАИР, 24 мар — РИА Новости. База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.Ранее агентство Sputnik Arabic передавало, что пять человек пострадали в результате ракетного удара по городу Дейр-эз-Зор.Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил, что ни один гражданин исламской республики не погиб накануне в результате ударов США в Сирии. Атаки пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре.Сегодня Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, при которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным Минобороны Соединенных Штатов, дрон ударил по объекту технического обслуживания на базе в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа страны. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230305/siriya-1855976220.html

https://ria.ru/20230316/siriya-1858415345.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), министерство обороны сша, sputnik arabic