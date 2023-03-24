По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар
Американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
КАИР, 24 мар — РИА Новости. База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.
«
"Американская база на нефтяном месторождении Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор обстреляна несколькими ракетами", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее агентство Sputnik Arabic передавало, что пять человек пострадали в результате ракетного удара по городу Дейр-эз-Зор.
Иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники в Сирии сообщил, что ни один гражданин исламской республики не погиб накануне в результате ударов США в Сирии. Атаки пришлись не по иранским военным позициям, а, скорее всего, по зерновому центру и центру развития сельской местности в Дейр-эз-Зоре.
Сегодня Пентагон сообщил, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в Сирии в ответ на атаку иранского беспилотника на базу коалиции, при которой погиб американский военный и шесть получили ранения. По данным Минобороны Соединенных Штатов, дрон ударил по объекту технического обслуживания на базе в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в четверг днем. По оценке разведывательного сообщества, БПЛА имел иранское происхождение.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа страны. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.