https://ria.ru/20230324/uchitel-1860456595.html

В Челябинской области отстранили учителя, ставившего ученика на колени

В Челябинской области отстранили учителя, ставившего ученика на колени - РИА Новости, 24.03.2023

В Челябинской области отстранили учителя, ставившего ученика на колени

Учителя школы в поселке города Копейска Челябинской области отстранили от работы после инцидента с учащимся, которого он заставлял встать на колени, сообщили... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T16:57

2023-03-24T16:57

2023-03-24T16:57

происшествия

копейск

челябинская область

россия

образование - общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Учителя школы в поселке города Копейска Челябинской области отстранили от работы после инцидента с учащимся, которого он заставлял встать на колени, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, была размещена аудиозапись разговора учителя истории и обществознания школы №4 поселка Бажова (Копейск) с учеником, на которой мужчина требует от мальчика "встать на колени" и извиниться за какую-то провинность, а также называет его "зеленой соплей". Кроме того, на записи слышны шлепки. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Учредитель - управление по делам образования Копейского городского округа - инициировал служебную проверку в школе по данному факту. Учитель отстранен от работы до окончания следственных действий", - говорится в сообщении. Решение об увольнении учителя может быть принято на основании выводов следствия, уточняется в сообщении. В министерстве добавили, что заявление от родителей поступило в отдел МВД по Копейску, в администрацию школы родители с подобной жалобой не обращались.

https://ria.ru/20230227/uchitel-1854670374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, копейск, челябинская область, россия, образование - общество