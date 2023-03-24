https://ria.ru/20230324/uchitel-1860456595.html
В Челябинской области отстранили учителя, ставившего ученика на колени
В Челябинской области отстранили учителя, ставившего ученика на колени - РИА Новости, 24.03.2023
В Челябинской области отстранили учителя, ставившего ученика на колени
Учителя школы в поселке города Копейска Челябинской области отстранили от работы после инцидента с учащимся, которого он заставлял встать на колени, сообщили... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T16:57
2023-03-24T16:57
2023-03-24T16:57
происшествия
копейск
челябинская область
россия
образование - общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Учителя школы в поселке города Копейска Челябинской области отстранили от работы после инцидента с учащимся, которого он заставлял встать на колени, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, была размещена аудиозапись разговора учителя истории и обществознания школы №4 поселка Бажова (Копейск) с учеником, на которой мужчина требует от мальчика "встать на колени" и извиниться за какую-то провинность, а также называет его "зеленой соплей". Кроме того, на записи слышны шлепки. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Учредитель - управление по делам образования Копейского городского округа - инициировал служебную проверку в школе по данному факту. Учитель отстранен от работы до окончания следственных действий", - говорится в сообщении. Решение об увольнении учителя может быть принято на основании выводов следствия, уточняется в сообщении. В министерстве добавили, что заявление от родителей поступило в отдел МВД по Копейску, в администрацию школы родители с подобной жалобой не обращались.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, копейск, челябинская область, россия, образование - общество
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Россия, Образование - Общество
В Челябинской области отстранили учителя, ставившего ученика на колени
Челябинского учителя, заставлявшего ученика встать на колени, отстранили от работы
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Учителя школы в поселке города Копейска Челябинской области отстранили от работы после инцидента с учащимся, которого он заставлял встать на колени, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Копейску, была размещена аудиозапись разговора учителя истории и обществознания школы №4 поселка Бажова (Копейск) с учеником, на которой мужчина требует от мальчика "встать на колени" и извиниться за какую-то провинность, а также называет его "зеленой соплей". Кроме того, на записи слышны шлепки. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
"Учредитель - управление по делам образования Копейского городского округа - инициировал служебную проверку в школе по данному факту. Учитель отстранен от работы до окончания следственных действий", - говорится в сообщении. Решение об увольнении учителя может быть принято на основании выводов следствия, уточняется в сообщении.
В министерстве добавили, что заявление от родителей поступило в отдел МВД по Копейску, в администрацию школы родители с подобной жалобой не обращались.
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