https://ria.ru/20230324/ucheniya-1860528670.html

В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО

В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО - РИА Новости, 24.03.2023

В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО

Командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли не исключил участия швейцарских военных в учениях НАТО, проводимых на основании пятой статьи... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T22:44

2023-03-24T22:44

2023-03-24T22:44

швейцария

нато

в мире

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ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли не исключил участия швейцарских военных в учениях НАТО, проводимых на основании пятой статьи Вашингтонского договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны. Он также заявил, что кроме Военно-воздушных сил и спецназа страны, в совместных с НАТО тренировках могли бы принимать участие и сухопутные подразделения швейцарских ВС. Ранее власти Швейцарии, которая не входит в Североатлантический альянс, сообщали, что в 2023 году швейцарские военные совместно с солдатами НАТО примут участие в десяти учениях. В частности, речь идет о тренировках Tiger Meet 2023, Adriatic strike, Arctic challenge 23, Argonaut и AIR RAID 2023.

https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

швейцария

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, нато, в мире