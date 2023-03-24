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В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО
В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО - РИА Новости, 24.03.2023
В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО
Командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли не исключил участия швейцарских военных в учениях НАТО, проводимых на основании пятой статьи... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:44
2023-03-24T22:44
2023-03-24T22:44
швейцария
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ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли не исключил участия швейцарских военных в учениях НАТО, проводимых на основании пятой статьи Вашингтонского договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны. Он также заявил, что кроме Военно-воздушных сил и спецназа страны, в совместных с НАТО тренировках могли бы принимать участие и сухопутные подразделения швейцарских ВС. Ранее власти Швейцарии, которая не входит в Североатлантический альянс, сообщали, что в 2023 году швейцарские военные совместно с солдатами НАТО примут участие в десяти учениях. В частности, речь идет о тренировках Tiger Meet 2023, Adriatic strike, Arctic challenge 23, Argonaut и AIR RAID 2023.
https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, нато, в мире
В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО
Глава ВС Швейцарии не исключил участия страны в учениях НАТО в рамках коллективной обороны
ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли не исключил участия швейцарских военных в учениях НАТО, проводимых на основании пятой статьи Вашингтонского договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны.
«
"Для нас нет особой разницы, будут ли это учения по статье 5 или общие учения. Для нас важно понять процедуры развертывания, структуры, процессы", - сказал Зюссли в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF.
Он также заявил, что кроме Военно-воздушных сил и спецназа страны, в совместных с НАТО тренировках могли бы принимать участие и сухопутные подразделения швейцарских ВС.
Ранее власти Швейцарии
, которая не входит в Североатлантический альянс, сообщали, что в 2023 году швейцарские военные совместно с солдатами НАТО
примут участие в десяти учениях. В частности, речь идет о тренировках Tiger Meet 2023, Adriatic strike, Arctic challenge 23, Argonaut и AIR RAID 2023.
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