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В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО - РИА Новости, 24.03.2023
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22:44 24.03.2023
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В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО
В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО - РИА Новости, 24.03.2023
В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО
Командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли не исключил участия швейцарских военных в учениях НАТО, проводимых на основании пятой статьи... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:44
2023-03-24T22:44
швейцария
нато
в мире
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ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли не исключил участия швейцарских военных в учениях НАТО, проводимых на основании пятой статьи Вашингтонского договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны. Он также заявил, что кроме Военно-воздушных сил и спецназа страны, в совместных с НАТО тренировках могли бы принимать участие и сухопутные подразделения швейцарских ВС. Ранее власти Швейцарии, которая не входит в Североатлантический альянс, сообщали, что в 2023 году швейцарские военные совместно с солдатами НАТО примут участие в десяти учениях. В частности, речь идет о тренировках Tiger Meet 2023, Adriatic strike, Arctic challenge 23, Argonaut и AIR RAID 2023.
https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html
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швейцария, нато, в мире
Швейцария, НАТО, В мире
В Швейцарии не исключили участия страны в учениях НАТО

Глава ВС Швейцарии не исключил участия страны в учениях НАТО в рамках коллективной обороны

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 24 мар - РИА Новости. Командующий Вооруженными силами Швейцарии Томас Зюссли не исключил участия швейцарских военных в учениях НАТО, проводимых на основании пятой статьи Вашингтонского договора, в которой закреплен принцип коллективной обороны.
«
"Для нас нет особой разницы, будут ли это учения по статье 5 или общие учения. Для нас важно понять процедуры развертывания, структуры, процессы", - сказал Зюссли в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF.
Он также заявил, что кроме Военно-воздушных сил и спецназа страны, в совместных с НАТО тренировках могли бы принимать участие и сухопутные подразделения швейцарских ВС.
Ранее власти Швейцарии, которая не входит в Североатлантический альянс, сообщали, что в 2023 году швейцарские военные совместно с солдатами НАТО примут участие в десяти учениях. В частности, речь идет о тренировках Tiger Meet 2023, Adriatic strike, Arctic challenge 23, Argonaut и AIR RAID 2023.
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