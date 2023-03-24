https://ria.ru/20230324/tyuleni-1860353775.html

В Приморье спасают трех истощенных тюленей

В Приморье спасают трех истощенных тюленей - РИА Новости, 24.03.2023

В Приморье спасают трех истощенных тюленей

Первые в этом году истощенные детеныши тюленей-ларг поступили в реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье, сообщила РИА Новости глава РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T12:59

2023-03-24T12:59

2023-03-24T14:12

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. Первые в этом году истощенные детеныши тюленей-ларг поступили в реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье, сообщила РИА Новости глава центра Лора Белоиван. "Первые три тюленя. Зовут Челюскин, Фея и Лакис. Все с истощением, экстремально раннее разлучение с самкой. Причины разные, но чаще всего ледовые поля растаскивает, малышню уносит слишком далеко. В природе самостоятельно такие недокормыши не выживают, а в условиях реабилитационного центра у них появляется шанс", — рассказала Белоиван. Тюленята найдены в разные дни во Владивостоке. Один детеныш снят дайверами с рыхлой льдины в порту в бухте Диомид, второго нашли на острове, третьего — в бухте Патрокл. Белоиван рассказала, что весят они восемь, десять и одиннадцать килограммов при норме веса в этом возрасте около 30 килограммов, но не менее 25. Белоиван уточнила, что возраст тюленя можно довольно точно определить по стадии линьки. "Тощие детеныши тюленя страдают от обезвоживания и нарушения терморегуляции, у них, как правило, пневмонии. Причина гибели их в природе — это отек легких", — добавила собеседница. Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море.

https://ria.ru/20230324/kot-1860308982.html

https://ria.ru/20230320/filin-1859071091.html

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Истощенный детеныш тюленя в реабилитационном центре В реабилитационный центр для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье привезли трех маленьких истощенных тюленят, теперь их выхаживают специалисты. Всех троих нашли у берегов Владивостока, ученые говорят, что сейчас растаскивает ледовые поля и малышей уносит от родителей. Сами они выжить не могут, а в реабилитационном центре есть шанс. 2023-03-24T12:59 true PT0M38S

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