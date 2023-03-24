https://ria.ru/20230324/twitter-1860295761.html
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют в соцсети, отметив, что надеется на бизнесмена,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:34
2023-03-24T10:34
2023-03-24T10:34
дмитрий медведев
россия
сша
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574097646_0:67:2827:1657_1920x0_80_0_0_c61ec64c38290dfd2ce82d828aa38429.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют в соцсети, отметив, что надеется на бизнесмена, владельца Twitter Илона Маска, об этом российский политик рассказал в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Во время интервью Медведев заявил, что до сих пор пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен, поскольку необходимо "использовать оружие врага". "И дальше будем этим заниматься, если не заблокируют. Хотя (экс-президента США) Трампа заблокировали, сейчас правда разблокировали. Надеюсь здесь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в Соединённых Штатах Америки и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230324/twitter-1860286840.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574097646_19:0:2748:2047_1920x0_80_0_0_52a191af0fd9dc2939b38edf32c2bd47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, сша, илон маск, twitter
Дмитрий Медведев, Россия, США, Илон Маск, Twitter
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его аккаунт не заблокирует Илон Маск