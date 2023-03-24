https://ria.ru/20230324/twitter-1860295761.html

Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют

Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют - РИА Новости, 24.03.2023

Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют в соцсети, отметив, что надеется на бизнесмена,... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T10:34

2023-03-24T10:34

2023-03-24T10:34

дмитрий медведев

россия

сша

илон маск

twitter

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют в соцсети, отметив, что надеется на бизнесмена, владельца Twitter Илона Маска, об этом российский политик рассказал в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Во время интервью Медведев заявил, что до сих пор пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен, поскольку необходимо "использовать оружие врага". "И дальше будем этим заниматься, если не заблокируют. Хотя (экс-президента США) Трампа заблокировали, сейчас правда разблокировали. Надеюсь здесь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в Соединённых Штатах Америки и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230324/twitter-1860286840.html

россия

сша

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Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, сша, илон маск, twitter