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Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют - РИА Новости, 24.03.2023
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10:34 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/twitter-1860295761.html
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют - РИА Новости, 24.03.2023
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют в соцсети, отметив, что надеется на бизнесмена,... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T10:34
2023-03-24T10:34
дмитрий медведев
россия
сша
илон маск
twitter
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют в соцсети, отметив, что надеется на бизнесмена, владельца Twitter Илона Маска, об этом российский политик рассказал в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Во время интервью Медведев заявил, что до сих пор пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен, поскольку необходимо "использовать оружие врага". "И дальше будем этим заниматься, если не заблокируют. Хотя (экс-президента США) Трампа заблокировали, сейчас правда разблокировали. Надеюсь здесь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в Соединённых Штатах Америки и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, россия, сша, илон маск, twitter
Дмитрий Медведев, Россия, США, Илон Маск, Twitter
Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют

Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его аккаунт не заблокирует Илон Маск

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал и дальше писать в Twitter, если его не заблокируют в соцсети, отметив, что надеется на бизнесмена, владельца Twitter Илона Маска, об этом российский политик рассказал в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Во время интервью Медведев заявил, что до сих пор пользуется Twitter, доступ к которому в России ограничен, поскольку необходимо "использовать оружие врага".
"И дальше будем этим заниматься, если не заблокируют. Хотя (экс-президента США) Трампа заблокировали, сейчас правда разблокировали. Надеюсь здесь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в Соединённых Штатах Америки и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Медведев объяснил, почему пишет в Twitter
Вчера, 10:10
 
Дмитрий МедведевРоссияСШАИлон МаскTwitter
 
 
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