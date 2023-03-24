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Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России - РИА Новости, 24.03.2023
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06:07 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860254946.html
Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России
Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России - РИА Новости, 24.03.2023
Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России
Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T06:07
2023-03-24T06:07
турция
россия
анкара (провинция)
догу перинчек
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
в мире
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен пользоваться возможностями для борьбы с ними. Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей. "Мы не признаем санкции против России. Санкции против России - это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", - заявил Перинчек РИА Новости. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860247179.html
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турция
россия
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турция, россия, анкара (провинция), догу перинчек, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), Догу Перинчек, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, В мире
Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России

Претендент на пост президент Турции заявил, что будет бороться с санкциями против России

© РИА Новости / Елена ПалажченкоКандидат в президенты Турции Догу Перинчек
Кандидат в президенты Турции Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Елена Палажченко
Кандидат в президенты Турции Догу Перинчек. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен пользоваться возможностями для борьбы с ними.
Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей.
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"Мы не признаем санкции против России. Санкции против России - это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", - заявил Перинчек РИА Новости.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
МИД Турции выступил против любых односторонних санкций
1 марта, 12:39
 
ТурцияРоссияАнкара (провинция)Догу ПеринчекМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенВ мире
 
 
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