https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860254946.html

Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России

Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России - РИА Новости, 24.03.2023

Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России

Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T06:07

2023-03-24T06:07

2023-03-24T06:07

турция

россия

анкара (провинция)

догу перинчек

мевлют чавушоглу

энтони блинкен

в мире

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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен пользоваться возможностями для борьбы с ними. Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей. "Мы не признаем санкции против России. Санкции против России - это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", - заявил Перинчек РИА Новости. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860247179.html

https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855080007.html

турция

россия

анкара (провинция)

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турция, россия, анкара (провинция), догу перинчек, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, в мире