https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860254946.html
Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России
Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России - РИА Новости, 24.03.2023
Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России
Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T06:07
2023-03-24T06:07
2023-03-24T06:07
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АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен пользоваться возможностями для борьбы с ними. Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей. "Мы не признаем санкции против России. Санкции против России - это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", - заявил Перинчек РИА Новости. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860247179.html
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турция, россия, анкара (провинция), догу перинчек, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), Догу Перинчек, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, В мире
Претендент на пост президента Турции раскритиковал санкции против России
Претендент на пост президент Турции заявил, что будет бороться с санкциями против России
АНКАРА, 24 мар – РИА Новости. Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России, а в случае прихода к власти намерен пользоваться возможностями для борьбы с ними.
Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей.
Претендент на пост президента Турции пообещал вывести страну из НАТО
"Мы не признаем санкции против России. Санкции против России - это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями", - заявил Перинчек РИА Новости.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном
заявил, что Анкара
не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве
не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
МИД Турции выступил против любых односторонних санкций