Казанский авиазавод наращивает выпуск ракетоносцев Ту-160М
Чемезов заявил о наращивании на Казанском авиазаводе выпуска ракетоносцев Ту-160М
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Казанский авиастроительный завод имени Горбунова (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") наращивает выпуск новых "стратегов" Ту-160М – глубоко модернизированной версии Ту-160, приводят в пресс-службе "Ростеха" слова главы госкорпорации Сергея Чемезова.
На предприятии выпускают модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М. Решение о возобновлении их производства принял президент России Владимир Путин. Обновленные самолеты обладают существенно расширенными боевыми возможностями, в них заложен значительный потенциал. Развитие платформы позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе и перспективных.
"Предприятие наращивает выпуск знаменитых "белых лебедей", которые являются визитной карточкой нашей стратегической авиации. Это уникальные машины – прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям", - сказал Чемезов в ходе рабочей поездки на Казанский авиазавода в Казани.
Также Чемезов посетил Казанский вертолетный завод, где проверил ход импортозамещения иностранных систем в вертолетах "Ансат", в частности, работы по замене двигателя канадского производства на российский ВК-650В от "ОДК-Климов".
"Поставка опытных двигателей ВК-650В для сборки и подготовки к летным испытаниям вертолета "Ансат" запланирована на конец третьего квартала 2023 года. В 2024 году планируется получить сертификат типа и провести комплекс работ по расширению характеристик двигателя, подготовить его серийное производство. Начало летных испытаний импортозамещенного "Ансата" запланировано на конец 2023 года", — отметил Чемезов.