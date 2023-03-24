https://ria.ru/20230324/tu-160m-1860423462.html

Казанский авиазавод наращивает выпуск ракетоносцев Ту-160М

Казанский авиазавод наращивает выпуск ракетоносцев Ту-160М - РИА Новости, 24.03.2023

Казанский авиазавод наращивает выпуск ракетоносцев Ту-160М

Казанский авиастроительный завод имени Горбунова (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") наращивает выпуск новых "стратегов" Ту-160М – глубоко модернизированной... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T15:38

2023-03-24T15:38

2023-03-24T18:15

безопасность

технологии

россия

казань

ростех

сергей чемезов

ту-160м

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Казанский авиастроительный завод имени Горбунова (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") наращивает выпуск новых "стратегов" Ту-160М – глубоко модернизированной версии Ту-160, приводят в пресс-службе "Ростеха" слова главы госкорпорации Сергея Чемезова. На предприятии выпускают модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-160М. Решение о возобновлении их производства принял президент России Владимир Путин. Обновленные самолеты обладают существенно расширенными боевыми возможностями, в них заложен значительный потенциал. Развитие платформы позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе и перспективных. "Предприятие наращивает выпуск знаменитых "белых лебедей", которые являются визитной карточкой нашей стратегической авиации. Это уникальные машины – прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям", - сказал Чемезов в ходе рабочей поездки на Казанский авиазавода в Казани. Также Чемезов посетил Казанский вертолетный завод, где проверил ход импортозамещения иностранных систем в вертолетах "Ансат", в частности, работы по замене двигателя канадского производства на российский ВК-650В от "ОДК-Климов". "Поставка опытных двигателей ВК-650В для сборки и подготовки к летным испытаниям вертолета "Ансат" запланирована на конец третьего квартала 2023 года. В 2024 году планируется получить сертификат типа и провести комплекс работ по расширению характеристик двигателя, подготовить его серийное производство. Начало летных испытаний импортозамещенного "Ансата" запланировано на конец 2023 года", — отметил Чемезов.

https://ria.ru/20230214/raketonostsy-1852033021.html

https://ria.ru/20230102/kobylash-1842786391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, казань, ростех, сергей чемезов, ту-160м