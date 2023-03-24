https://ria.ru/20230324/tseny-1860313146.html

Почти половина россиян отметила ускорение роста цен, показал опрос

Почти половина россиян отметила ускорение роста цен, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2023

Почти половина россиян отметила ускорение роста цен, показал опрос

Почти каждый второй россиянин считает, что за последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем ранее, следует из результатов... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T11:23

2023-03-24T11:23

2023-03-24T11:23

экономика

фонд "общественное мнение"

россия

общество

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Почти каждый второй россиянин считает, что за последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем ранее, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Почти половина (47%) опрошенных россиян считают, что цены на основные продукты, товары и услуги росли за последний месяц быстрее, чем раньше, 28% – ответили, что так же, как и раньше, 5% – сообщили, что медленнее, 10% – не заметили изменений. Почти четверть респондентов (23%) ожидают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше, 45% – считают, что будет так же, 8% – думают, что рост цен замедлится, 10% – сообщили, что изменений не будет. Что касается отдельных продуктов, то снизилось число респондентов, которые заметили рост цен за последний месяц на хлеб и хлебобулочные изделия (21% против 27% неделей ранее), мясо и птицу (32% против 39%), молоко и молочную продукцию (28% против 33%), яйца (24% против 27%), растительное масло (14% против 22%), сахар (16% против 24%), овощи (25% против 30%), рыбу и морепродукты (28% против 34%). Относительно меньше стало тех, кто заметил рост на крупу и макаронные изделия (15% против 21% неделей ранее), алкогольные напитки (9% против 15%). Также ответили по поводу роста цен на хозтовары. Рост цен на моющие и чистящие средства за последний месяц заметили 18%, против 24% неделей ранее, на средства личной гигиены — 15% против 23% неделей ранее. Среди непродовольственных товаров треть опрошенных (35%) сообщили о росте цен на лекарства, против 38% неделей ранее, 19% – на одежду, против 27%, 17% – на бытовую технику и электронику, против 22%, 17% – на стройматериалы, против 26% неделей ранее, 18% – на бензин, против 22%. По услугам рост цен на ЖКХ отметили 35% против 43%, медуслуги – 18% против 23% неделей ранее, услуги пассажирского транспорта – 12% против 21%, бытовые услуги – 11% против 16%. Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 марта 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20230324/inflyatsiya-1860263138.html

https://ria.ru/20230323/vvp-1860159617.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, фонд "общественное мнение", россия, общество