https://ria.ru/20230324/tseny-1860313146.html
Почти половина россиян отметила ускорение роста цен, показал опрос
Почти половина россиян отметила ускорение роста цен, показал опрос - РИА Новости, 24.03.2023
Почти половина россиян отметила ускорение роста цен, показал опрос
Почти каждый второй россиянин считает, что за последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем ранее, следует из результатов... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:23
2023-03-24T11:23
2023-03-24T11:23
экономика
фонд "общественное мнение"
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_256:0:3006:1547_1920x0_80_0_0_9fcc6ea5a6aa79000afdb8b02c35646f.jpg
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Почти каждый второй россиянин считает, что за последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем ранее, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Почти половина (47%) опрошенных россиян считают, что цены на основные продукты, товары и услуги росли за последний месяц быстрее, чем раньше, 28% – ответили, что так же, как и раньше, 5% – сообщили, что медленнее, 10% – не заметили изменений. Почти четверть респондентов (23%) ожидают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше, 45% – считают, что будет так же, 8% – думают, что рост цен замедлится, 10% – сообщили, что изменений не будет. Что касается отдельных продуктов, то снизилось число респондентов, которые заметили рост цен за последний месяц на хлеб и хлебобулочные изделия (21% против 27% неделей ранее), мясо и птицу (32% против 39%), молоко и молочную продукцию (28% против 33%), яйца (24% против 27%), растительное масло (14% против 22%), сахар (16% против 24%), овощи (25% против 30%), рыбу и морепродукты (28% против 34%). Относительно меньше стало тех, кто заметил рост на крупу и макаронные изделия (15% против 21% неделей ранее), алкогольные напитки (9% против 15%). Также ответили по поводу роста цен на хозтовары. Рост цен на моющие и чистящие средства за последний месяц заметили 18%, против 24% неделей ранее, на средства личной гигиены — 15% против 23% неделей ранее. Среди непродовольственных товаров треть опрошенных (35%) сообщили о росте цен на лекарства, против 38% неделей ранее, 19% – на одежду, против 27%, 17% – на бытовую технику и электронику, против 22%, 17% – на стройматериалы, против 26% неделей ранее, 18% – на бензин, против 22%. По услугам рост цен на ЖКХ отметили 35% против 43%, медуслуги – 18% против 23% неделей ранее, услуги пассажирского транспорта – 12% против 21%, бытовые услуги – 11% против 16%. Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 марта 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
https://ria.ru/20230324/inflyatsiya-1860263138.html
https://ria.ru/20230323/vvp-1860159617.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856862617_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_a3d826e22608bc04f14f8ee6e8f5d373.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, фонд "общественное мнение", россия, общество
Экономика, Фонд "Общественное мнение", Россия, Общество
Почти половина россиян отметила ускорение роста цен, показал опрос
ФОМ: почти половина россиян отметила ускорение роста цен на продукты, товары и услуги
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости.
Почти каждый второй россиянин считает, что за последний месяц цены на основные продукты, товары и услуги выросли быстрее, чем ранее, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение"
.
Почти половина (47%) опрошенных россиян считают, что цены на основные продукты, товары и услуги росли за последний месяц быстрее, чем раньше, 28% – ответили, что так же, как и раньше, 5% – сообщили, что медленнее, 10% – не заметили изменений.
Почти четверть респондентов (23%) ожидают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше, 45% – считают, что будет так же, 8% – думают, что рост цен замедлится, 10% – сообщили, что изменений не будет.
Что касается отдельных продуктов, то снизилось число респондентов, которые заметили рост цен за последний месяц на хлеб и хлебобулочные изделия (21% против 27% неделей ранее), мясо и птицу (32% против 39%), молоко и молочную продукцию (28% против 33%), яйца (24% против 27%), растительное масло (14% против 22%), сахар (16% против 24%), овощи (25% против 30%), рыбу и морепродукты (28% против 34%).
Медведев предсказал инфляцию к марту на уровне шести процентов
Относительно меньше стало тех, кто заметил рост на крупу и макаронные изделия (15% против 21% неделей ранее), алкогольные напитки (9% против 15%).
Также ответили по поводу роста цен на хозтовары. Рост цен на моющие и чистящие средства за последний месяц заметили 18%, против 24% неделей ранее, на средства личной гигиены — 15% против 23% неделей ранее.
Среди непродовольственных товаров треть опрошенных (35%) сообщили о росте цен на лекарства, против 38% неделей ранее, 19% – на одежду, против 27%, 17% – на бытовую технику и электронику, против 22%, 17% – на стройматериалы, против 26% неделей ранее, 18% – на бензин, против 22%.
По услугам рост цен на ЖКХ отметили 35% против 43%, медуслуги – 18% против 23% неделей ранее, услуги пассажирского транспорта – 12% против 21%, бытовые услуги – 11% против 16%.
Опрос "ФОМнибус" провели 17-19 марта 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
Минэкономразвития ожидает видимый рост ВВП России в 2023 году