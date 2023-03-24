https://ria.ru/20230324/trudnosti-1860267578.html
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда - РИА Новости, 24.03.2023
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда
Компании из РФ и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:07
2023-03-24T09:07
2023-03-24T09:07
россия
таиланд
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компании из РФ и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. По его словам, бизнес сам подстраивается под сложившиеся условия, будь то финансовые переводы или логистические цепочки. "Да, компании-экспортеры адаптировались к сложившейся обстановке", - сказал он. Председатель совета добавил, что решение некоторых вопросов на государственном уровне происходит в рамках механизмов смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. "Кстати, восьмое заседание межправкомиссии должно состояться в конце апреля текущего года в Бангкоке, - сообщил Барченко. Он также отметил, что особые надежды правительство России возлагает на Северный морской путь, он может стать важнейшим транспортным коридором национального и мирового значения в условиях санкций.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таиланд, экономика
Россия, Таиланд, Экономика
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда
Эксперт Барченко: компании из России и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компании из РФ и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
По его словам, бизнес сам подстраивается под сложившиеся условия, будь то финансовые переводы или логистические цепочки.
"Да, компании-экспортеры адаптировались к сложившейся обстановке", - сказал он.
Председатель совета добавил, что решение некоторых вопросов на государственном уровне происходит в рамках механизмов смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.
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"Кстати, восьмое заседание межправкомиссии должно состояться в конце апреля текущего года в Бангкоке
, - сообщил Барченко.
Он также отметил, что особые надежды правительство России возлагает на Северный морской путь, он может стать важнейшим транспортным коридором национального и мирового значения в условиях санкций.
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