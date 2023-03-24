Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/trudnosti-1860267578.html
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда - РИА Новости, 24.03.2023
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда
Компании из РФ и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T09:07
2023-03-24T09:07
россия
таиланд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_d4c576aaa6ad07b44944decc62b77c5b.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компании из РФ и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. По его словам, бизнес сам подстраивается под сложившиеся условия, будь то финансовые переводы или логистические цепочки. "Да, компании-экспортеры адаптировались к сложившейся обстановке", - сказал он. Председатель совета добавил, что решение некоторых вопросов на государственном уровне происходит в рамках механизмов смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. "Кстати, восьмое заседание межправкомиссии должно состояться в конце апреля текущего года в Бангкоке, - сообщил Барченко. Он также отметил, что особые надежды правительство России возлагает на Северный морской путь, он может стать важнейшим транспортным коридором национального и мирового значения в условиях санкций.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230324/tailand-1860263466.html
https://ria.ru/20230324/udobreniya-1860265487.html
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137653/44/1376534417_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_342a41ea53090c3a0c796b09749efc0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таиланд, экономика
Россия, Таиланд, Экономика
Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда

Эксперт Барченко: компании из России и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Бангкок . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компании из РФ и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко.
По его словам, бизнес сам подстраивается под сложившиеся условия, будь то финансовые переводы или логистические цепочки.
"Да, компании-экспортеры адаптировались к сложившейся обстановке", - сказал он.
Председатель совета добавил, что решение некоторых вопросов на государственном уровне происходит в рамках механизмов смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Таиланд в четыре раза увеличил поставки продуктов в Россию
Вчера, 08:30
"Кстати, восьмое заседание межправкомиссии должно состояться в конце апреля текущего года в Бангкоке, - сообщил Барченко.
Он также отметил, что особые надежды правительство России возлагает на Северный морской путь, он может стать важнейшим транспортным коридором национального и мирового значения в условиях санкций.
Читайте полный текст интервью >>>
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Россия нарастила поставки удобрений в Таиланд более чем на 60 процентов
Вчера, 08:49
 
РоссияТаиландЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала