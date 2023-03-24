https://ria.ru/20230324/trudnosti-1860267578.html

Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда

Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда - РИА Новости, 24.03.2023

Эксперт рассказал о трудностях работы компаний из России и Таиланда

Компании из РФ и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T09:07

2023-03-24T09:07

2023-03-24T09:07

россия

таиланд

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компании из РФ и Таиланда адаптировались к логистическим трудностям, сообщил в интервью РИА Новости председатель российско-таиландского делового совета Валерий Барченко. По его словам, бизнес сам подстраивается под сложившиеся условия, будь то финансовые переводы или логистические цепочки. "Да, компании-экспортеры адаптировались к сложившейся обстановке", - сказал он. Председатель совета добавил, что решение некоторых вопросов на государственном уровне происходит в рамках механизмов смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. "Кстати, восьмое заседание межправкомиссии должно состояться в конце апреля текущего года в Бангкоке, - сообщил Барченко. Он также отметил, что особые надежды правительство России возлагает на Северный морской путь, он может стать важнейшим транспортным коридором национального и мирового значения в условиях санкций.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230324/tailand-1860263466.html

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россия

таиланд

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, таиланд, экономика