https://ria.ru/20230324/trevoga-1860385666.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2023

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T14:24

2023-03-24T14:24

2023-03-24T14:25

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя полчаса ее отменили. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 14.00 мск. Эту же информацию подтверждает секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, в мире, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины