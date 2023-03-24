https://ria.ru/20230324/trevoga-1860385666.html
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2023
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:24
2023-03-24T14:24
2023-03-24T14:25
специальная военная операция на украине
киев
в мире
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя полчаса ее отменили. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 14.00 мск. Эту же информацию подтверждает секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
запорожская область
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили воздушную тревогу
В подконтрольной Киеву части Запорожской области вновь объявили воздушную тревогу