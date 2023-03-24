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В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/trevoga-1860309866.html
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2023
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T11:11
2023-03-24T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 10.57 мск. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя полчаса ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860287341.html
одесская область
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Одесской области

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в 10.57 мск.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя полчаса ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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