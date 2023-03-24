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Трамп собирается отомстить окружному прокурору Манхэттена, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2023
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14:12 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/tramp-1860382336.html
Трамп собирается отомстить окружному прокурору Манхэттена, пишут СМИ
Трамп собирается отомстить окружному прокурору Манхэттена, пишут СМИ - РИА Новости, 24.03.2023
Трамп собирается отомстить окружному прокурору Манхэттена, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп разрабатывает план "мести" окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу, который ведет дело о якобы выплате им денег... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:12
2023-03-24T14:12
в мире
манхэттен
сша
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп разрабатывает план "мести" окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу, который ведет дело о якобы выплате им денег порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на источники. "Я (присутствовал), когда (бывший) президент просил людей разработать план, как поступить с Элвином Брэггом и как министерство юстиции может отреагировать на "незаконное" расследование Брэгга в отношении президента", - приводит издание слова источника. По данным источников, советники сказали Трампу, что если он вернется в Белый дом, то министерство юстиции должно будет задействовать отдел по защите гражданских прав против Брэгга. Как отмечается, при таком сценарии против окружного прокурора Манхэттена начнется расследование и, возможно, ему будут предъявлены обвинения не только за " политически мотивированные" действия против Трампа, но и за якобы "расистскую практику правоохранительных органов". Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе. В субботу сам Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Позже республиканцы из палаты представителей потребовали в письме показаний от Брэгга, который якобы собирается предъявить обвинения бывшему президенту. Конгрессмены обвинили Брэгга в намерении "совершить беспрецедентное злоупотребление властью и предъявить обвинение бывшему президенту США, кандидату на будущих выборах". По мнению авторов письма, эти действия прокурора пошатнут уверенность в равнозначном применении правосудия и могут рассматриваться как вмешательство в ход избирательной кампании 2024 года. Документ подписали главы юридического комитета палаты, комитетов по надзору и администрированию.
https://ria.ru/20230323/tramp-1859924275.html
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в мире, манхэттен, сша, дональд трамп
В мире, Манхэттен, США, Дональд Трамп
Трамп собирается отомстить окружному прокурору Манхэттена, пишут СМИ

Rolling Stone: Трамп отомстит прокурору Манхэттена, который ведет дело против него

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп выступает
Бывший президент США Дональд Трамп выступает - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп выступает. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп разрабатывает план "мести" окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу, который ведет дело о якобы выплате им денег порноактрисе Сторми Дэниэлс, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на источники.
"Я (присутствовал), когда (бывший) президент просил людей разработать план, как поступить с Элвином Брэггом и как министерство юстиции может отреагировать на "незаконное" расследование Брэгга в отношении президента", - приводит издание слова источника.
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По данным источников, советники сказали Трампу, что если он вернется в Белый дом, то министерство юстиции должно будет задействовать отдел по защите гражданских прав против Брэгга. Как отмечается, при таком сценарии против окружного прокурора Манхэттена начнется расследование и, возможно, ему будут предъявлены обвинения не только за " политически мотивированные" действия против Трампа, но и за якобы "расистскую практику правоохранительных органов".
Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.
В субботу сам Трамп предположил, что во вторник ему предъявят уголовные обвинения и возьмут под стражу, он призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Позже республиканцы из палаты представителей потребовали в письме показаний от Брэгга, который якобы собирается предъявить обвинения бывшему президенту. Конгрессмены обвинили Брэгга в намерении "совершить беспрецедентное злоупотребление властью и предъявить обвинение бывшему президенту США, кандидату на будущих выборах". По мнению авторов письма, эти действия прокурора пошатнут уверенность в равнозначном применении правосудия и могут рассматриваться как вмешательство в ход избирательной кампании 2024 года. Документ подписали главы юридического комитета палаты, комитетов по надзору и администрированию.
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