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СМИ: Top Gear не возобновит съемки нового сезона из-за аварии с ведущим - РИА Новости, 24.03.2023
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03:29 24.03.2023 (обновлено: 06:37 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/topgear-1860248056.html
СМИ: Top Gear не возобновит съемки нового сезона из-за аварии с ведущим
СМИ: Top Gear не возобновит съемки нового сезона из-за аварии с ведущим - РИА Новости, 24.03.2023
СМИ: Top Gear не возобновит съемки нового сезона из-за аварии с ведущим
Съемки нового сезона популярного автомобильного шоу Top Gear не будут возобновлять из-за аварии с ведущим Эндрю Флинтоффом, сообщает издание Deadline со ссылкой РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T03:29
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суррей
англия
top gear
ричард хаммонд
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Съемки нового сезона популярного автомобильного шоу Top Gear не будут возобновлять из-за аварии с ведущим Эндрю Флинтоффом, сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление продюсеров.Флинтофф в декабре 2022 года попал в больницу после аварии во время съемок программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии. Он получил несколько переломов и сейчас все еще восстанавливается.Они также извинились перед ведущим после расследования инцидента.Газета Times сообщает, что Флинтофф покинет шоу, ведущим которого был с 2019 года. Это не первая авария ведущего Top Gear на съемках. Ричард Хаммонд, который вел передачу с 2002 по 2015 год, получил серьезные травмы во время съемок в 2006 году. В результате инцидента он пролежал в коме две недели.
https://rsport.ria.ru/20230322/zagitova-1859902603.html
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суррей, англия, top gear, ричард хаммонд
Суррей, Англия, Top Gear, Ричард Хаммонд
СМИ: Top Gear не возобновит съемки нового сезона из-за аварии с ведущим

Deadline: съемки шоу Top Gear не будут возобновлять из-за аварии с ведущим Флинтоффом

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВедущий британской передачи Top Gear Эндрю Флинтофф
Ведущий британской передачи Top Gear Эндрю Флинтофф - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Ведущий британской передачи Top Gear Эндрю Флинтофф. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Съемки нового сезона популярного автомобильного шоу Top Gear не будут возобновлять из-за аварии с ведущим Эндрю Флинтоффом, сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление продюсеров.
Флинтофф в декабре 2022 года попал в больницу после аварии во время съемок программы на гоночном треке в графстве Суррей на юге Англии. Он получил несколько переломов и сейчас все еще восстанавливается.
«
"Учитывая обстоятельства, мы думаем, что было бы неуместно возобновить съемки 34-го сезона Top Gear", – приводит Deadline заявление продюсеров.
Они также извинились перед ведущим после расследования инцидента.
Газета Times сообщает, что Флинтофф покинет шоу, ведущим которого был с 2019 года.
Это не первая авария ведущего Top Gear на съемках. Ричард Хаммонд, который вел передачу с 2002 по 2015 год, получил серьезные травмы во время съемок в 2006 году. В результате инцидента он пролежал в коме две недели.
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