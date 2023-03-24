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В Кремле прокомментировали зачитывание Медведевым телеграммы Сталина
В Кремле прокомментировали зачитывание Медведевым телеграммы Сталина - РИА Новости, 24.03.2023
В Кремле прокомментировали зачитывание Медведевым телеграммы Сталина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о зачитанной зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым телеграмме Иосифа Сталина, отметил, что... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T12:40
2023-03-24T12:40
2023-03-24T13:02
политика
россия
дмитрий медведев
дмитрий песков
иосиф сталин (джугашвили)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о зачитанной зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым телеграмме Иосифа Сталина, отметил, что обращаться надо к любому опыту. "Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле правильным обращаться к сталинскому опыту. Накануне Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина 1941 года о том, что будет с руководством одного из советских заводов, если оно нарушит долг перед родиной по выпуску военной продукции. Зампред СБ РФ призвал коллег услышать его или запомнить слова Сталина. Эту телеграмму Сталин направил из Москвы в Свердловск директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову. Речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков КВ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий медведев, дмитрий песков, иосиф сталин (джугашвили)
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Кремле прокомментировали зачитывание Медведевым телеграммы Сталина
Песков заявил об обоснованности обращения зампреда СБ Медведева к опыту Сталина в годы ВОВ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о зачитанной зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым телеграмме Иосифа Сталина, отметил, что обращаться надо к любому опыту.
"Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле правильным обращаться к сталинскому опыту.
Накануне Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Иосифа Сталина 1941 года о том, что будет с руководством одного из советских заводов, если оно нарушит долг перед родиной по выпуску военной продукции. Зампред СБ РФ призвал коллег услышать его или запомнить слова Сталина.
Эту телеграмму Сталин направил из Москвы
в Свердловск
директору "Уралмашзавода" Борису Музрукову. Речь шла о необходимости соблюдать сроки и объемы выполнения заказов по поставкам корпусов для тяжелых танков КВ.
РВИО поддержало идею Медведева "взбадривать" глав предприятий ОПК