Туроператоры назвали цены на отдых в Таиланде на майские праздники
АТОР: цены на отдых в Таиланде на майские праздники не снизятся из-за дефицита рейсов
© iStock.com / FilippoBacciДевушка на Пхукете, Таиланд
© iStock.com / FilippoBacci
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интерес к турам в Таиланд на период майских праздников туроператоры называют хорошим, на низкие цены рассчитывать не стоит, сообщили в АТОР.
Так, тур на двоих на 10 ночей обойдется минимум в 180-200 тысяч рублей. Для сравнения: до пандемии купить путевку на майские праздники можно было в среднем за 120 тысяч рублей на двоих.
Компании объясняют это нехваткой перевозки. На лето 2023 года даже Москва остается с недостаточным, по мнению турагентов, объемом чартеров. А Дальний Восток пока вообще без прямых рейсов в Таиланд на май и лето.
"По причине того, что в основном все туроператоры завершают чартерные программы в Таиланд в середине апреля, ощущается дефицит прямых рейсов, – подчеркнули в FUN&SUN. – С конца апреля, как раз на майские праздники и далее – по конец октября – мы ставим чартерную программу на Red Wings в Таиланд на лето, в Паттайю. Она более комфортна для отдыха по погоде именно в летние месяцы, чем Пхукет, да и отели дешевле", – рассказали в компании.
В PAC Group высокие цены на майские туры в Таиланд объясняют тарифами на перелет. При этом спрос есть. "Отмечаем хорошую глубину продаж. По сравнению с февралем она выросла на 30 процентов", – говорят в Space Travel.
Активнее всего сейчас идут продажи майских путевок в Таиланд на прямых рейсах, а также стыковочных, где у туроператоров есть блоки мест. Но на последних не получится серьезно сэкономить, подчеркивают эксперты. Цены примерно такие же.
"Больше всего бронирований поступает на Пхукет, куда у нас есть блоки мест на рейсах Etihad. Сейчас спросом пользуются туры с вылетами в апреле и на майские праздники", – сообщили в "Русском Экспрессе".
Загрузка прямых чартерных рейсов на майские даты, по данным Coral Travel на 21 марта, достигла уже 50 процентов. В компании PEGAS Touristik отметили, что места на чартерах еще есть.