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Туроператоры назвали цены на отдых в Таиланде на майские праздники - РИА Новости, 24.03.2023
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Туризм
 
04:40 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/tailand-1860197594.html
Туроператоры назвали цены на отдых в Таиланде на майские праздники
Туроператоры назвали цены на отдых в Таиланде на майские праздники - РИА Новости, 24.03.2023
Туроператоры назвали цены на отдых в Таиланде на майские праздники
Интерес к турам в Таиланд на период майских праздников туроператоры называют хорошим, на низкие цены рассчитывать не стоит, сообщили в АТОР. РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T04:40
2023-03-24T04:40
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
туризм
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интерес к турам в Таиланд на период майских праздников туроператоры называют хорошим, на низкие цены рассчитывать не стоит, сообщили в АТОР.Так, тур на двоих на 10 ночей обойдется минимум в 180-200 тысяч рублей. Для сравнения: до пандемии купить путевку на майские праздники можно было в среднем за 120 тысяч рублей на двоих.Компании объясняют это нехваткой перевозки. На лето 2023 года даже Москва остается с недостаточным, по мнению турагентов, объемом чартеров. А Дальний Восток пока вообще без прямых рейсов в Таиланд на май и лето."По причине того, что в основном все туроператоры завершают чартерные программы в Таиланд в середине апреля, ощущается дефицит прямых рейсов, – подчеркнули в FUN&amp;SUN. – С конца апреля, как раз на майские праздники и далее – по конец октября – мы ставим чартерную программу на Red Wings в Таиланд на лето, в Паттайю. Она более комфортна для отдыха по погоде именно в летние месяцы, чем Пхукет, да и отели дешевле", – рассказали в компании.В PAC Group высокие цены на майские туры в Таиланд объясняют тарифами на перелет. При этом спрос есть. "Отмечаем хорошую глубину продаж. По сравнению с февралем она выросла на 30 процентов", – говорят в Space Travel.Активнее всего сейчас идут продажи майских путевок в Таиланд на прямых рейсах, а также стыковочных, где у туроператоров есть блоки мест. Но на последних не получится серьезно сэкономить, подчеркивают эксперты. Цены примерно такие же."Больше всего бронирований поступает на Пхукет, куда у нас есть блоки мест на рейсах Etihad. Сейчас спросом пользуются туры с вылетами в апреле и на майские праздники", – сообщили в "Русском Экспрессе".Загрузка прямых чартерных рейсов на майские даты, по данным Coral Travel на 21 марта, достигла уже 50 процентов. В компании PEGAS Touristik отметили, что места на чартерах еще есть.
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новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Туроператоры назвали цены на отдых в Таиланде на майские праздники

АТОР: цены на отдых в Таиланде на майские праздники не снизятся из-за дефицита рейсов

© iStock.com / FilippoBacciДевушка на Пхукете, Таиланд
Девушка на Пхукете, Таиланд - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© iStock.com / FilippoBacci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Интерес к турам в Таиланд на период майских праздников туроператоры называют хорошим, на низкие цены рассчитывать не стоит, сообщили в АТОР.
Так, тур на двоих на 10 ночей обойдется минимум в 180-200 тысяч рублей. Для сравнения: до пандемии купить путевку на майские праздники можно было в среднем за 120 тысяч рублей на двоих.
Компании объясняют это нехваткой перевозки. На лето 2023 года даже Москва остается с недостаточным, по мнению турагентов, объемом чартеров. А Дальний Восток пока вообще без прямых рейсов в Таиланд на май и лето.
"По причине того, что в основном все туроператоры завершают чартерные программы в Таиланд в середине апреля, ощущается дефицит прямых рейсов, – подчеркнули в FUN&SUN. – С конца апреля, как раз на майские праздники и далее – по конец октября – мы ставим чартерную программу на Red Wings в Таиланд на лето, в Паттайю. Она более комфортна для отдыха по погоде именно в летние месяцы, чем Пхукет, да и отели дешевле", – рассказали в компании.
В PAC Group высокие цены на майские туры в Таиланд объясняют тарифами на перелет. При этом спрос есть. "Отмечаем хорошую глубину продаж. По сравнению с февралем она выросла на 30 процентов", – говорят в Space Travel.
Активнее всего сейчас идут продажи майских путевок в Таиланд на прямых рейсах, а также стыковочных, где у туроператоров есть блоки мест. Но на последних не получится серьезно сэкономить, подчеркивают эксперты. Цены примерно такие же.
"Больше всего бронирований поступает на Пхукет, куда у нас есть блоки мест на рейсах Etihad. Сейчас спросом пользуются туры с вылетами в апреле и на майские праздники", – сообщили в "Русском Экспрессе".
Загрузка прямых чартерных рейсов на майские даты, по данным Coral Travel на 21 марта, достигла уже 50 процентов. В компании PEGAS Touristik отметили, что места на чартерах еще есть.
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ТуризмНовости - ТуризмТаиландПхукет (остров)Ассоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на мореТуризм
 
 
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