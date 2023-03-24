https://ria.ru/20230324/syurpriz-1860481141.html

Украине сообщили о неприятном сюрпризе на фронте весной

Украине сообщили о неприятном сюрпризе на фронте весной - РИА Новости, 24.03.2023

Украине сообщили о неприятном сюрпризе на фронте весной

Украинская армия может остаться без достаточного количества военной техники для наступления из-за медленных темпов поставок со стороны западных стран, пишет... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T18:17

2023-03-24T18:17

2023-03-24T20:55

политика

украина

вооруженные силы украины

нато

киев

луганск

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинская армия может остаться без достаточного количества военной техники для наступления из-за медленных темпов поставок со стороны западных стран, пишет обозреватель Newsweek Майкл Васюра со ссылкой на экспертов.Как отмечается в статье, для нанесения крупного удара ВСУ потребуются дополнительные партии оружия в более короткие сроки. Но предыдущие пакеты военной помощи шли с довольно большими промежутками времени, поэтому Киеву придется смириться с плохой насыщенностью фронта техническими средствами и снарядами, отметил автор."Их пропускная способность не исчерпана, и тем не менее мы держим Украину на голодной диете помощи", — заявил Джордж Баррос из Института изучения войны.По словам эксперта, существует огромное несоответствие между оперативными потребностями украинской армии на поле боя и тем, какое оружие она реально получает от Запада.На этой неделе немецкая газета Bild со ссылкой на анонимный источник в НАТО сообщила о подготовке Киевом наступления в направлении Луганска и Запорожской области. Представитель альянса утверждает, что ВСУ воспользуются западной техникой уже в мае и попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на полуостров будет означать эскалацию конфликта, и призвал власти соседней республики понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием всех военных средств.

https://ria.ru/20230324/vsu-1860429970.html

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киев

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политика, украина, вооруженные силы украины, нато, киев, луганск, дмитрий медведев, россия