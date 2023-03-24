Рейтинг@Mail.ru
Украине сообщили о неприятном сюрпризе на фронте весной - РИА Новости, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 24.03.2023 (обновлено: 20:55 24.03.2023)
https://ria.ru/20230324/syurpriz-1860481141.html
Украине сообщили о неприятном сюрпризе на фронте весной
Украине сообщили о неприятном сюрпризе на фронте весной - РИА Новости, 24.03.2023
Украине сообщили о неприятном сюрпризе на фронте весной
Украинская армия может остаться без достаточного количества военной техники для наступления из-за медленных темпов поставок со стороны западных стран, пишет... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T18:17
2023-03-24T20:55
политика
украина
вооруженные силы украины
нато
киев
луганск
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_116:0:2765:1490_1920x0_80_0_0_62dc91fbe1eeba3021123b652ce0ac2c.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинская армия может остаться без достаточного количества военной техники для наступления из-за медленных темпов поставок со стороны западных стран, пишет обозреватель Newsweek Майкл Васюра со ссылкой на экспертов.Как отмечается в статье, для нанесения крупного удара ВСУ потребуются дополнительные партии оружия в более короткие сроки. Но предыдущие пакеты военной помощи шли с довольно большими промежутками времени, поэтому Киеву придется смириться с плохой насыщенностью фронта техническими средствами и снарядами, отметил автор."Их пропускная способность не исчерпана, и тем не менее мы держим Украину на голодной диете помощи", — заявил Джордж Баррос из Института изучения войны.По словам эксперта, существует огромное несоответствие между оперативными потребностями украинской армии на поле боя и тем, какое оружие она реально получает от Запада.На этой неделе немецкая газета Bild со ссылкой на анонимный источник в НАТО сообщила о подготовке Киевом наступления в направлении Луганска и Запорожской области. Представитель альянса утверждает, что ВСУ воспользуются западной техникой уже в мае и попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на полуостров будет означать эскалацию конфликта, и призвал власти соседней республики понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием всех военных средств.
https://ria.ru/20230324/vsu-1860429970.html
украина
киев
луганск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_70d016d2dd480f949c2e4d76e778b851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, вооруженные силы украины, нато, киев, луганск, дмитрий медведев, россия
Политика, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, Луганск, Дмитрий Медведев, Россия
Украине сообщили о неприятном сюрпризе на фронте весной

Newsweek: ВСУ ждет нехватка техники при наступлении весной из-за темпов западных поставок

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украинская армия может остаться без достаточного количества военной техники для наступления из-за медленных темпов поставок со стороны западных стран, пишет обозреватель Newsweek Майкл Васюра со ссылкой на экспертов.
Как отмечается в статье, для нанесения крупного удара ВСУ потребуются дополнительные партии оружия в более короткие сроки. Но предыдущие пакеты военной помощи шли с довольно большими промежутками времени, поэтому Киеву придется смириться с плохой насыщенностью фронта техническими средствами и снарядами, отметил автор.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время
Вчера, 15:57
"Их пропускная способность не исчерпана, и тем не менее мы держим Украину на голодной диете помощи", — заявил Джордж Баррос из Института изучения войны.
По словам эксперта, существует огромное несоответствие между оперативными потребностями украинской армии на поле боя и тем, какое оружие она реально получает от Запада.
На этой неделе немецкая газета Bild со ссылкой на анонимный источник в НАТО сообщила о подготовке Киевом наступления в направлении Луганска и Запорожской области. Представитель альянса утверждает, что ВСУ воспользуются западной техникой уже в мае и попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым". Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что возможная атака на полуостров будет означать эскалацию конфликта, и призвал власти соседней республики понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием всех военных средств.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:51
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.03.2023Посмотреть
 
ПолитикаУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОКиевЛуганскДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала