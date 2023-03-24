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Чернышенко отметил важное значение обучения иностранных студентов в России - РИА Новости, 24.03.2023
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14:52 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/studenty-1860399469.html
Чернышенко отметил важное значение обучения иностранных студентов в России
Чернышенко отметил важное значение обучения иностранных студентов в России - РИА Новости, 24.03.2023
Чернышенко отметил важное значение обучения иностранных студентов в России
Обучение иностранных студентов в вузах РФ укрепляет гуманитарные связи и обеспечивает экспорт российских технологий в другие страны, заявил заместитель... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T14:52
2023-03-24T14:52
россия
дмитрий чернышенко
ульяновская область
алексей русских
снг
в мире
образование - общество
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САМАРА, 24 мар - РИА Новости. Обучение иностранных студентов в вузах РФ укрепляет гуманитарные связи и обеспечивает экспорт российских технологий в другие страны, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По информации его пресс-службы, в пятницу Чернышенко совместно с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских посетил Ульяновский государственный университет (УлГУ). В мероприятии также принял участие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий. В ходе визита вице-премьер ознакомился с разработками вуза в области биопринтинга, цифровых сервисов, нелинейной и микроволновой фотоники. "Сегодня в субъекте 10 вузов, в том числе пять филиалов, где учатся 35 тысяч студентов. Более 3,6 тысячи из них – иностранные, это 10% от общего количества обучающихся в высшей школе. В основном здесь ребята из стран СНГ, Индии, Египта и Израиля. Обучение иностранных студентов в наших вузах укрепляет гуманитарные связи и обеспечивает экспорт российских технологий в другие страны", - цитирует слова вице-премьера его пресс-служба. Чернышенко отметил, что Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга научно-технологического развития российских субъектов. "У региона высокий уровень инновационной активности научных организаций, и для дальнейшего развития научного потенциала важна подготовка кадров", - добавил вице-премьер. В рамках визита в вуз Чернышенко принял участие в презентации результатов экспресс-акселератора проектных команд по фиджитал-направлению. По его словам, благодаря таким акселераторам инициативные студенты получат возможность попробовать себя в разработке фиджитал-дисциплин. "Все проекты амбициозные и креативные, также впечатляют и лидерские качества молодых ученых. В дальнейшем идеи участников будут доработаны, масштабированы на федеральный уровень или опробованы на тестовых соревнованиях фиджитал игр. Мы надеемся, что турнир "Игры будущего" который пройдет в Казани в 2024 году, станет отправной точкой для формирования инновационного образа мышления и нового взгляда на привычные вещи, а также мощным катализатором развития технической и спортивной жизни современного общества", - цитирует Чернышенко пресс-служба. "Игры будущего" - новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. Первый розыгрыш пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.
https://ria.ru/20230314/studenty-1857778871.html
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россия, дмитрий чернышенко, ульяновская область, алексей русских, снг, в мире, образование - общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Ульяновская область, Алексей Русских, СНГ, В мире, Образование - Общество
Чернышенко отметил важное значение обучения иностранных студентов в России

Чернышенко: обучение иностранных студентов в российских вузах укрепляет гуманитарные связи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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САМАРА, 24 мар - РИА Новости. Обучение иностранных студентов в вузах РФ укрепляет гуманитарные связи и обеспечивает экспорт российских технологий в другие страны, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
По информации его пресс-службы, в пятницу Чернышенко совместно с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских посетил Ульяновский государственный университет (УлГУ). В мероприятии также принял участие заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий. В ходе визита вице-премьер ознакомился с разработками вуза в области биопринтинга, цифровых сервисов, нелинейной и микроволновой фотоники.
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"Сегодня в субъекте 10 вузов, в том числе пять филиалов, где учатся 35 тысяч студентов. Более 3,6 тысячи из них – иностранные, это 10% от общего количества обучающихся в высшей школе. В основном здесь ребята из стран СНГ, Индии, Египта и Израиля. Обучение иностранных студентов в наших вузах укрепляет гуманитарные связи и обеспечивает экспорт российских технологий в другие страны", - цитирует слова вице-премьера его пресс-служба.
Чернышенко отметил, что Ульяновская область вошла в топ-10 рейтинга научно-технологического развития российских субъектов. "У региона высокий уровень инновационной активности научных организаций, и для дальнейшего развития научного потенциала важна подготовка кадров", - добавил вице-премьер.
В рамках визита в вуз Чернышенко принял участие в презентации результатов экспресс-акселератора проектных команд по фиджитал-направлению. По его словам, благодаря таким акселераторам инициативные студенты получат возможность попробовать себя в разработке фиджитал-дисциплин.
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"Все проекты амбициозные и креативные, также впечатляют и лидерские качества молодых ученых. В дальнейшем идеи участников будут доработаны, масштабированы на федеральный уровень или опробованы на тестовых соревнованиях фиджитал игр. Мы надеемся, что турнир "Игры будущего" который пройдет в Казани в 2024 году, станет отправной точкой для формирования инновационного образа мышления и нового взгляда на привычные вещи, а также мощным катализатором развития технической и спортивной жизни современного общества", - цитирует Чернышенко пресс-служба.
"Игры будущего" - новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Спортивная программа включает в себя состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и другие. Первый розыгрыш пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.
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