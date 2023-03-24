https://ria.ru/20230324/stsenariy-1860524392.html

В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине

В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине - РИА Новости, 24.03.2023

В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине

Вторжение Польши на Украину в качестве ответной реакции на серию крупных поражений ВСУ от российской армии станет катастрофой, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T22:01

2023-03-24T22:01

2023-03-24T22:31

политика

польша

украина

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вторжение Польши на Украину в качестве ответной реакции на серию крупных поражений ВСУ от российской армии станет катастрофой, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.

https://ria.ru/20230324/vsu-1860429970.html

польша

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политика, польша, украина, вооруженные силы украины, пентагон