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В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине - РИА Новости, 24.03.2023
В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
Вторжение Польши на Украину в качестве ответной реакции на серию крупных поражений ВСУ от российской армии станет катастрофой, заявил в своем блоге на YouTube... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T22:01
2023-03-24T22:01
2023-03-24T22:31
политика
польша
украина
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вторжение Польши на Украину в качестве ответной реакции на серию крупных поражений ВСУ от российской армии станет катастрофой, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире канала LCI заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Украина не сможет "защитить свою независимость". Позднее посольству страны пришлось опровергать его слова. Партия "Конфедерация", в свою очередь, потребовала отставки дипломата.
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политика, польша, украина, вооруженные силы украины, пентагон
Политика, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон
В США раскрыли самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
Полковник Макгрегор назвал вторжение Польши крайне опасным развитием конфликта на Украине